https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486468.html

"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США

"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США - 14.06.2025, ПРАЙМ

"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США

Соединенные Штаты начали игнорировать Украину, переключившись на другие проблемы, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T17:00+0300

2025-06-14T17:00+0300

2025-06-14T17:01+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали игнорировать Украину, переключившись на другие проблемы, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.Таким образом он прокомментировал высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что что между Украиной и Соединенными Штатами установились "теплые отношения".В частности, Боуз отметил: "По всей вероятности, он (Владимир Зеленский — прим. ред.) чувствует себя слегка обделенным вниманием, ведь США заняты другими делами".Ранее глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News высказал в адрес США претензии в связи с тем, что Вашингтон перенаправил на Ближний Восток предназначавшиеся Украине 20 тысяч взрывателей для зенитных ракет.

https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858446100.html

украина

сша

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владимир зеленский, украина, сша, мнение