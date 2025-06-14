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"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США - 14.06.2025, ПРАЙМ
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"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США
"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США
Соединенные Штаты начали игнорировать Украину, переключившись на другие проблемы, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T17:00+0300
2025-06-14T17:01+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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мнение
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали игнорировать Украину, переключившись на другие проблемы, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.Таким образом он прокомментировал высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что что между Украиной и Соединенными Штатами установились "теплые отношения".В частности, Боуз отметил: "По всей вероятности, он (Владимир Зеленский — прим. ред.) чувствует себя слегка обделенным вниманием, ведь США заняты другими делами".Ранее глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News высказал в адрес США претензии в связи с тем, что Вашингтон перенаправил на Ближний Восток предназначавшиеся Украине 20 тысяч взрывателей для зенитных ракет.
https://1prime.ru/20250612/zelenskiy-858446100.html
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владимир зеленский, украина, сша, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, мнение
17:00 14.06.2025 (обновлено: 17:01 14.06.2025)
 
"Слегка обделен". Зеленскому объяснили, что такое "теплые отношения" с США

Боуз: Зеленский чувствует себя обделенным вниманием, поскольку США заняты другим

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали игнорировать Украину, переключившись на другие проблемы, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
Таким образом он прокомментировал высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что что между Украиной и Соединенными Штатами установились "теплые отношения".
В частности, Боуз отметил: "По всей вероятности, он (Владимир Зеленский — прим. ред.) чувствует себя слегка обделенным вниманием, ведь США заняты другими делами".
Ранее глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News высказал в адрес США претензии в связи с тем, что Вашингтон перенаправил на Ближний Восток предназначавшиеся Украине 20 тысяч взрывателей для зенитных ракет.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАСШАмнение
 
 
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