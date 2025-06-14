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"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ
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"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины
"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины
Заявление министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета о сокращении помощи Киеву деморализуют украинцев. Об этом в беседе с американским телеканалом Newsmax | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T17:21+0300
2025-06-14T17:37+0300
спецоперация на украине
пит хегсет
помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета о сокращении помощи Киеву деморализуют украинцев. Об этом в беседе с американским телеканалом Newsmax сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью.Ранее шеф Пентагона объявил, что соединенные Штаты урежут в бюджете на 2026 финансовый год средства, предназначавшиеся для закупки вооружений для поставки на Украину."Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль, - посетовал Зеленский. - Потому что они бьют по моральному духу Украины".Угроза того, что союзники могут оставить Украину в одиночестве, украинцы воспринимает крайне болезненно - их это "точно не подбадривает", сказал глава киевского режима.
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пит хегсет, помощь украине, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Пит Хегсет, помощь Украине, Владимир Зеленский
17:21 14.06.2025 (обновлено: 17:37 14.06.2025)
 
"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины

Зеленский: слова Хегсета о сокращении помощи деморализуют Украину

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета о сокращении помощи Киеву деморализуют украинцев. Об этом в беседе с американским телеканалом Newsmax сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью.
Ранее шеф Пентагона объявил, что соединенные Штаты урежут в бюджете на 2026 финансовый год средства, предназначавшиеся для закупки вооружений для поставки на Украину.

"Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль, - посетовал Зеленский. - Потому что они бьют по моральному духу Украины".
Угроза того, что союзники могут оставить Украину в одиночестве, украинцы воспринимает крайне болезненно - их это "точно не подбадривает", сказал глава киевского режима.
Пентагон - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
США урежут финансирование закупок вооружений для Украины
10 июня, 18:46
 
Спецоперация на УкраинеПит Хегсетпомощь УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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