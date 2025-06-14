https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486897.html

"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины

"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ

"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины

Заявление министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета о сокращении помощи Киеву деморализуют украинцев. Об этом в беседе с американским телеканалом Newsmax | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T17:21+0300

2025-06-14T17:21+0300

2025-06-14T17:37+0300

спецоперация на украине

пит хегсет

помощь украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета о сокращении помощи Киеву деморализуют украинцев. Об этом в беседе с американским телеканалом Newsmax сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью.Ранее шеф Пентагона объявил, что соединенные Штаты урежут в бюджете на 2026 финансовый год средства, предназначавшиеся для закупки вооружений для поставки на Украину."Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль, - посетовал Зеленский. - Потому что они бьют по моральному духу Украины".Угроза того, что союзники могут оставить Украину в одиночестве, украинцы воспринимает крайне болезненно - их это "точно не подбадривает", сказал глава киевского режима.

https://1prime.ru/20250610/sokraschenie-858382796.html

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пит хегсет, помощь украине, владимир зеленский