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Биржевая цена бензина Аи-95 обновила максимум с начала года

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила максимум с начала года - 16.06.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила максимум с начала года

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T14:30+0300

2025-06-16T14:30+0300

2025-06-16T14:30+0300

энергетика

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александр новак

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну, обновив максимум с начала года, свидетельствуют данные торгов. Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% - до 61 412 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива подорожала на 1,72% - до 59 070 рублей. Мазут вырос в цене на 5,95%, до 19 525 рублей за тонну. При этом цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 6,72%, до 14 928 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,67%, до 70 589 рублей. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь, заявил 19 мая вице-премьер Александр Новак. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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