Вот куда потекут деньги инвесторов, если Ближний Восток взорвется

МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке закономерно усилило тревожность инвесторов. Регион стандартно воспринимается как чувствительный к геополитическим шокам, особенно в контексте сырьевых активов и вложений финансов в инфраструктуру.В краткосрочной перспективе интерес к рисковым инструментам региона снизится: участники рынка будут переоценивать премии за риск и пересматривать портфели с учетом возможных перебоев в поставках и логистике. Не исключен локальный отток капитала в защитные активы — это доллар США, золото, казначейские облигации. Если конфликт локализуется в пределах пары месяцев, структурного исхода из ближневосточных активов не произойдет.В случае сохранения напряженности возможен приток денег в сырьевые активы за пределами региона, включая нефть из Латинской Америки, меди и урана из Африки, а также энергетическую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Усиление волатильности на нефтяном рынке может спровоцировать переоценку инфляционных рисков — особенно в странах-импортерах энергоресурсов.В базовом сценарии предполагается деэскалация в течение месяца. Это позволит избежать масштабного перераспределения инвестиций. Но в случае затяжного конфликта возможно формирование новых логистических и финансовых альянсов. Это может быть триггером для глобального передела сфер экономического влияния.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке закономерно усилило тревожность инвесторов. Регион стандартно воспринимается как чувствительный к геополитическим шокам, особенно в контексте сырьевых активов и вложений финансов в инфраструктуру.
В краткосрочной перспективе интерес к рисковым инструментам региона снизится: участники рынка будут переоценивать премии за риск и пересматривать портфели с учетом возможных перебоев в поставках и логистике. Не исключен локальный отток капитала в защитные активы — это доллар США, золото, казначейские облигации. Если конфликт локализуется в пределах пары месяцев, структурного исхода из ближневосточных активов не произойдет.
СМИ узнали, почему страны G7 не могут снизить потолок цены на нефть из РФ
15:19
В случае сохранения напряженности возможен приток денег в сырьевые активы за пределами региона, включая нефть из Латинской Америки, меди и урана из Африки, а также энергетическую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Усиление волатильности на нефтяном рынке может спровоцировать переоценку инфляционных рисков — особенно в странах-импортерах энергоресурсов.
В базовом сценарии предполагается деэскалация в течение месяца. Это позволит избежать масштабного перераспределения инвестиций. Но в случае затяжного конфликта возможно формирование новых логистических и финансовых альянсов. Это может быть триггером для глобального передела сфер экономического влияния.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.