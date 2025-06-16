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Вот куда потекут деньги инвесторов, если Ближний Восток взорвется - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Вот куда потекут деньги инвесторов, если Ближний Восток взорвется
Вот куда потекут деньги инвесторов, если Ближний Восток взорвется - 16.06.2025, ПРАЙМ
Вот куда потекут деньги инвесторов, если Ближний Восток взорвется
Обострение конфликта на Ближнем Востоке закономерно усилило тревожность инвесторов. Регион стандартно воспринимается как чувствительный к геополитическим шокам, | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:12+0300
2025-06-16T16:12+0300
мнения аналитиков
ближний восток
москва
сша
нефть
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858541663.jpg?1750079522
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке закономерно усилило тревожность инвесторов. Регион стандартно воспринимается как чувствительный к геополитическим шокам, особенно в контексте сырьевых активов и вложений финансов в инфраструктуру.В краткосрочной перспективе интерес к рисковым инструментам региона снизится: участники рынка будут переоценивать премии за риск и пересматривать портфели с учетом возможных перебоев в поставках и логистике. Не исключен локальный отток капитала в защитные активы — это доллар США, золото, казначейские облигации. Если конфликт локализуется в пределах пары месяцев, структурного исхода из ближневосточных активов не произойдет.В случае сохранения напряженности возможен приток денег в сырьевые активы за пределами региона, включая нефть из Латинской Америки, меди и урана из Африки, а также энергетическую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Усиление волатильности на нефтяном рынке может спровоцировать переоценку инфляционных рисков — особенно в странах-импортерах энергоресурсов.В базовом сценарии предполагается деэскалация в течение месяца. Это позволит избежать масштабного перераспределения инвестиций. Но в случае затяжного конфликта возможно формирование новых логистических и финансовых альянсов. Это может быть триггером для глобального передела сфер экономического влияния.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20250616/neft-858538913.html
ближний восток
москва
сша
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ближний восток, москва, сша, нефть, инвестиции
Мнения аналитиков, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, США, Нефть, инвестиции
16:12 16.06.2025
 
Вот куда потекут деньги инвесторов, если Ближний Восток взорвется

Аналитик Скрябин: инвесторы выведут деньги из Ближнего Востока при эскалации

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке закономерно усилило тревожность инвесторов. Регион стандартно воспринимается как чувствительный к геополитическим шокам, особенно в контексте сырьевых активов и вложений финансов в инфраструктуру.
В краткосрочной перспективе интерес к рисковым инструментам региона снизится: участники рынка будут переоценивать премии за риск и пересматривать портфели с учетом возможных перебоев в поставках и логистике. Не исключен локальный отток капитала в защитные активы — это доллар США, золото, казначейские облигации. Если конфликт локализуется в пределах пары месяцев, структурного исхода из ближневосточных активов не произойдет.
Нефть, добыча
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15:19
В случае сохранения напряженности возможен приток денег в сырьевые активы за пределами региона, включая нефть из Латинской Америки, меди и урана из Африки, а также энергетическую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Усиление волатильности на нефтяном рынке может спровоцировать переоценку инфляционных рисков — особенно в странах-импортерах энергоресурсов.
В базовом сценарии предполагается деэскалация в течение месяца. Это позволит избежать масштабного перераспределения инвестиций. Но в случае затяжного конфликта возможно формирование новых логистических и финансовых альянсов. Это может быть триггером для глобального передела сфер экономического влияния.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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