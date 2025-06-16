Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250616/dunai-858528490.html
Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители
Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители - 16.06.2025, ПРАЙМ
Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители
Обострение между Ираном и Израилем уже привело к росту цен на энергетических рынках, и они продолжат повышаться, такое мнение высказал РИА Новости венгерский... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:22+0300
2025-06-16T12:22+0300
энергетика
мировая экономика
иран
израиль
украина
али хаменеи
ксир
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg
БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Обострение между Ираном и Израилем уже привело к росту цен на энергетических рынках, и они продолжат повышаться, такое мнение высказал РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. "Если продолжится война между Израилем и Ираном, это точно будет влиять на цену нефти, газа и СПГ... Цены уже поднимаются и будут, наверное, подниматься и дальше", - прогнозирует Дунаи. Эксперт отметил, что повышение цен на энергоносители может принести дополнительный доход России. По его мнению, конфликт между Израилем и Ираном также скажется на поддержке Соединенными Штатами Киева. "Процесс переориентации американской помощи уже идет, и это абсолютно логично. Потому что для США конфликт между Ираном и Израилем важнее, чем Украина. Уже были такие случаи, когда ракеты, которые хотели передать Украине, на самом деле шли в Израиль. И в дальнейшем это будет", - считает эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
https://1prime.ru/20250616/neft-858513909.html
иран
израиль
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_03f5b740582cc65407dfa5eff0b6fbd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, израиль, украина, али хаменеи, ксир
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Али Хаменеи, КСИР
12:22 16.06.2025
 
Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители

Эксперт Дунаи: конфликт между Ираном и Израилем приведет к росту цен на энергоносители

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкнефть
нефть - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Обострение между Ираном и Израилем уже привело к росту цен на энергетических рынках, и они продолжат повышаться, такое мнение высказал РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.
"Если продолжится война между Израилем и Ираном, это точно будет влиять на цену нефти, газа и СПГ... Цены уже поднимаются и будут, наверное, подниматься и дальше", - прогнозирует Дунаи.
Эксперт отметил, что повышение цен на энергоносители может принести дополнительный доход России.
По его мнению, конфликт между Израилем и Ираном также скажется на поддержке Соединенными Штатами Киева.
"Процесс переориентации американской помощи уже идет, и это абсолютно логично. Потому что для США конфликт между Ираном и Израилем важнее, чем Украина. Уже были такие случаи, когда ракеты, которые хотели передать Украине, на самом деле шли в Израиль. И в дальнейшем это будет", - считает эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Нефть дорожает на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке
08:12
 
ЭнергетикаМировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬУКРАИНААли ХаменеиКСИР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала