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Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители

Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители - 16.06.2025, ПРАЙМ

Венгерский эксперт спрогнозировал рост цен на энергоносители

Обострение между Ираном и Израилем уже привело к росту цен на энергетических рынках, и они продолжат повышаться, такое мнение высказал РИА Новости венгерский... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:22+0300

2025-06-16T12:22+0300

2025-06-16T12:22+0300

энергетика

мировая экономика

иран

израиль

украина

али хаменеи

ксир

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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Обострение между Ираном и Израилем уже привело к росту цен на энергетических рынках, и они продолжат повышаться, такое мнение высказал РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. "Если продолжится война между Израилем и Ираном, это точно будет влиять на цену нефти, газа и СПГ... Цены уже поднимаются и будут, наверное, подниматься и дальше", - прогнозирует Дунаи. Эксперт отметил, что повышение цен на энергоносители может принести дополнительный доход России. По его мнению, конфликт между Израилем и Ираном также скажется на поддержке Соединенными Штатами Киева. "Процесс переориентации американской помощи уже идет, и это абсолютно логично. Потому что для США конфликт между Ираном и Израилем важнее, чем Украина. Уже были такие случаи, когда ракеты, которые хотели передать Украине, на самом деле шли в Израиль. И в дальнейшем это будет", - считает эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

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мировая экономика, иран, израиль, украина, али хаменеи, ксир