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Тайвань внес компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля
Тайвань внес компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля - 16.06.2025, ПРАЙМ
Тайвань внес компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля
Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:47+0300
2025-06-16T08:47+0300
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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Со ссылкой на министерство экономики острова агентство уточняет, что в список экспортного контроля была включена 601 организация, в число которых вошли технологическая компания Huawei и компания по производству микроэлектроники SMIC. "Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что компании были включены в список с целью "предотвращения распространения вооружений и исходя из других соображений национальной безопасности". Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам 2023 года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics. В 2024 году агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, передавало, что США официально потребовали от тайваньской TSMC прекратить поставки в материковый Китай чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Издание Nikkei Asia со ссылкой на источники ранее сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений для нескольких китайских компаний в связи с усилением мер для соблюдения экспортного контроля США.
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технологии, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, tsmc, huawei
Экономика, Технологии, Тайвань, КИТАЙ, США, Нэнси Пелоси, TSMC, Huawei
Тайвань внес компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля
CNA: Тайвань включил Huawei и SMIC в список экспортного контроля
ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).
Со ссылкой на министерство экономики острова агентство уточняет, что в список экспортного контроля была включена 601 организация, в число которых вошли технологическая компания Huawei и компания по производству микроэлектроники SMIC.
"Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что компании были включены в список с целью "предотвращения распространения вооружений и исходя из других соображений национальной безопасности".
Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам 2023 года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
В 2024 году агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, передавало, что США официально потребовали от тайваньской TSMC прекратить поставки в материковый Китай чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Издание Nikkei Asia со ссылкой на источники ранее сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений для нескольких китайских компаний в связи с усилением мер для соблюдения экспортного контроля США.
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