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Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации - 16.06.2025, ПРАЙМ
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:59+0300
2025-06-16T10:59+0300
политика
израиль
иран
сша
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции. Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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израиль, иран, сша, али хаменеи, мид, оон, ксир
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Али Хаменеи, МИД, ООН, КСИР
10:59 16.06.2025
 
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации

МИД Ирана: сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне ударов Израиля

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Тель-Авив, Израиль - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль
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ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНСШААли ХаменеиМИДООНКСИР
 
 
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