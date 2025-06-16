https://1prime.ru/20250616/iran-858521572.html
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации - 16.06.2025, ПРАЙМ
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:59+0300
2025-06-16T10:59+0300
2025-06-16T10:59+0300
политика
израиль
иран
сша
али хаменеи
мид
оон
ксир
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_5f932f1d348d3ed7e8c4660addbc3e82.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции. Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
https://1prime.ru/20250616/rst-858520186.html
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_375d7cbba10b982e9455de2232d4d238.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, сша, али хаменеи, мид, оон, ксир
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Али Хаменеи, МИД, ООН, КСИР
Тегеран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
МИД Ирана: сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне ударов Израиля
ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль