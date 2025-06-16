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Китай в январе-мае нарастил добычу нефти на 1,3% - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Китай в январе-мае нарастил добычу нефти на 1,3%
Китай в январе-мае нарастил добычу нефти на 1,3% - 16.06.2025, ПРАЙМ
Китай в январе-мае нарастил добычу нефти на 1,3%
Китай в январе-мае 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6%, свидетельствуют... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T07:46+0300
2025-06-16T07:46+0300
энергетика
нефть
газ
китай
кнр
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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Китай в январе-мае 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6%, свидетельствуют опубликованные данные государственного статистического бюро КНР. Китай за первые 5 месяцев текущего года добыл 90,28 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 299,37 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 0,3%. Отдельно в мае объем добычи нефти в КНР составил 18,47 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,8%), объем переработки в мае достиг отметки в 59,11 миллиона тонн (снижение на 1,8%). Добыча газа в Китае в январе-мае 2025 года составила 109,6 миллиарда кубометров. Отдельно в мае добыча газа в Китае составила 22,1 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,1%. Выросла также и добыча угля. Так, за 5 месяцев 2025 года рост показателя составил 6%, а объем добычи достиг отметки в 1,99 миллиарда тонн. Отдельно в мае в китайских шахтах добыто 400 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 4,2%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.
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нефть, газ, китай, кнр
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, КНР
07:46 16.06.2025
 
Китай в январе-мае нарастил добычу нефти на 1,3%

Китай в январе-мае 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3%, газа - на 6%

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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Китай в январе-мае 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 6%, свидетельствуют опубликованные данные государственного статистического бюро КНР.
Китай за первые 5 месяцев текущего года добыл 90,28 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 299,37 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 0,3%.
Отдельно в мае объем добычи нефти в КНР составил 18,47 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,8%), объем переработки в мае достиг отметки в 59,11 миллиона тонн (снижение на 1,8%).
Добыча газа в Китае в январе-мае 2025 года составила 109,6 миллиарда кубометров. Отдельно в мае добыча газа в Китае составила 22,1 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,1%.
Выросла также и добыча угля. Так, за 5 месяцев 2025 года рост показателя составил 6%, а объем добычи достиг отметки в 1,99 миллиарда тонн. Отдельно в мае в китайских шахтах добыто 400 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 4,2%.
По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.
 
ЭнергетикаНефтьГазКИТАЙКНР
 
 
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