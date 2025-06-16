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Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ - 16.06.2025, ПРАЙМ
Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:41+0300
2025-06-16T13:41+0300
2025-06-16T13:41+0300
спецоперация на украине
общество
россия
владимир мединский
всу
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. "Итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.Мединский также сообщил, что Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих. Кроме того, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта между Россией и Украиной.Обмен пленными между Россией и Украиной продолжается, резюмировал помощник главы государства.
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общество , россия, владимир мединский, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Владимир Мединский, ВСУ
Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
Мединский: Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
"Итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.
Мединский также сообщил, что Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих. Кроме того, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта между Россией и Украиной.
Обмен пленными между Россией и Украиной продолжается, резюмировал помощник главы государства.
Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, передают СМИ