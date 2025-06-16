https://1prime.ru/20250616/medinskiy-858533725.html

Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ

Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ

Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:41+0300

2025-06-16T13:41+0300

2025-06-16T13:41+0300

спецоперация на украине

общество

россия

владимир мединский

всу

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. "Итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.Мединский также сообщил, что Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих. Кроме того, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта между Россией и Украиной.Обмен пленными между Россией и Украиной продолжается, резюмировал помощник главы государства.

https://1prime.ru/20250614/ranennye-858482084.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир мединский, всу