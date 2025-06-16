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Иран заявил, что не рассматривает законопроект о выходе из ДНЯО
Иран заявил, что не рассматривает законопроект о выходе из ДНЯО - 16.06.2025, ПРАЙМ
Иран заявил, что не рассматривает законопроект о выходе из ДНЯО
Иранский парламент в понедельник опроверг, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:47+0300
2025-06-16T11:47+0300
2025-06-16T11:47+0300
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Иранский парламент в понедельник опроверг, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на атаки Израиля, передает иранское госагентство Mehr. "Меджлис исламского совета (парламент – ред.) сегодня объявил, что… у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО – ред.), и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. При этом ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что иранский парламент активно рассматривает такой законопроект, а также находится в тесной координации с МИД страны по вопросу выхода Тегерана из ДНЯО. Но, в то же время, по словам Багаи, Иран пока продолжает придерживаться своих обязательств по договору о нераспространении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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иран, израиль, тегеран, али хаменеи, мид, ксир
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи, МИД, КСИР
Иран заявил, что не рассматривает законопроект о выходе из ДНЯО
Mehr: парламент Ирана опроверг, что рассматривает законопроект о выходе из ДНЯО
ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Иранский парламент в понедельник опроверг, что рассматривает законопроект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на атаки Израиля, передает иранское госагентство Mehr.
"Меджлис исламского совета (парламент – ред.) сегодня объявил, что… у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО – ред.), и что опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
При этом ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что иранский парламент активно рассматривает такой законопроект, а также находится в тесной координации с МИД страны по вопросу выхода Тегерана из ДНЯО. Но, в то же время, по словам Багаи, Иран пока продолжает придерживаться своих обязательств по договору о нераспространении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО