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МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6% - 16.06.2025, ПРАЙМ
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:32+0300
2025-06-16T15:32+0300
2025-06-16T15:32+0300
экономика
россия
рф
александр новак
максим решетников
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак "Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции. Прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - говорится в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Максим Решетников, Минэкономразвития РФ
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
Новак: МЭР сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%, но может опустить ниже 7%
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак
"Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции. Прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - говорится в сообщении.
Инфляция в России замедлилась до 9,71%