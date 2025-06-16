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МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6% - 16.06.2025, ПРАЙМ
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МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6% - 16.06.2025, ПРАЙМ
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:32+0300
2025-06-16T15:32+0300
экономика
россия
рф
александр новак
максим решетников
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак "Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции. Прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - говорится в сообщении.
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россия, рф, александр новак, максим решетников, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Максим Решетников, Минэкономразвития РФ
15:32 16.06.2025
 
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%

Новак: МЭР сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%, но может опустить ниже 7%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак
"Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции. Прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРОССИЯРФАлександр НовакМаксим РешетниковМинэкономразвития РФ
 
 
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