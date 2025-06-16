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Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц
Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц - 16.06.2025, ПРАЙМ
Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц
Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T21:17+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет", - сказал политик, отвечая на вопросы журналистов перед началом первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале издания Welt. При этом участники саммита обсудят конфликт на Украине и вопрос введения новых санкций против России, добавил Мерц. Он призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям, отметив, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, финансы, рф, москва, запад, фридрих мерц, дональд трамп, джо байден, ес, euroclear
Экономика, Мировая экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, ЗАПАД, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС, Euroclear
Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Мерц: страны G7 не примут новых решений по замороженным российским активам
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет", - сказал политик, отвечая на вопросы журналистов перед началом первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале издания Welt.
При этом участники саммита обсудят конфликт на Украине и вопрос введения новых санкций против России, добавил Мерц. Он призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям, отметив, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Эксперт сообщил о возможных компенсационных мерах по замороженным активам