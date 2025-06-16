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Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц

Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц - 16.06.2025, ПРАЙМ

Страны G7 не примут новых решений по российским активам, заявил Мерц

Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T21:17+0300

2025-06-16T21:17+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны "группы семи" (G7) не примут новых решений по поводу замороженных российских активов на начавшемся в Канаде саммите, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет", - сказал политик, отвечая на вопросы журналистов перед началом первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале издания Welt. При этом участники саммита обсудят конфликт на Украине и вопрос введения новых санкций против России, добавил Мерц. Он призвал президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям, отметив, что пока с американской стороны действуют только санкции, введенные администрацией Джо Байдена. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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мировая экономика, финансы, рф, москва, запад, фридрих мерц, дональд трамп, джо байден, ес, euroclear