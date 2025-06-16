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Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:26+0300
2025-06-16T12:26+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Минобороны: ВС России за сутки нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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