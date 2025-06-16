https://1prime.ru/20250616/minoborony-858528954.html

Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - 16.06.2025, ПРАЙМ

Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:26+0300

2025-06-16T12:26+0300

2025-06-16T12:26+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские военные за сутки нанесли поражение, в числе прочего, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://1prime.ru/20250616/ukraina-858515250.html

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россия, украина, всу