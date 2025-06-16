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Мировые цены на нефть снижаются на 1%

Мировые цены на нефть снижаются на 1% - 16.06.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются на 1%

Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на 1% после роста на фоне ближневосточных рисков, свидетельствуют данные торгов. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T14:20+0300

2025-06-16T14:20+0300

2025-06-16T14:20+0300

энергетика

нефть

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китай

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на 1% после роста на фоне ближневосточных рисков, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.11 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,98% - до 73,5 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1%, до 70,58 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 1%. Котировки нефти несколько стабилизируются после ралли, которое было связано с ситуацией на Ближнем Востоке. В пятницу котировки нефти подскочили примерно на 7% после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь до открытия торгов начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. "Израильско-иранский конфликт, скорее всего, будет следовать обычной схеме. В результате ожидается временный рост цен на нефть, после чего они вернутся на прежние уровни", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Julius Baer Норберта Рюккера (Norbert Rücker). Несколько сдерживает котировки слабая промышленная статистика из Китая, крупного импортера нефти. Согласно официальной статистике, опубликованной в понедельник, промышленное производство КНР в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогнозировавшегося увеличения на 5,9%. Позднее в понедельник рынки ожидают публикации ежемесячного доклада ОПЕК, в документе в том числе будут обновлены прогнозы по предложению и спросу нефти, что может отразиться на стоимости этого вида сырья.

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нефть, торги, китай, ближний восток, julius baer, опек