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Нефть дорожает на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке

Нефть дорожает на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке - 16.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:12+0300

2025-06-16T08:12+0300

2025-06-16T08:12+0300

энергетика

нефть

торги

израиль

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опек

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92% - до 74,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 72,04 доллара. В пятницу котировки нефти подскочили примерно на 7% после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь до открытия торгов начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В выходные стороны продолжили нанесение ударов, в том числе в субботу иранское агентство Tasnim сообщило, что Израиль нанес серьезные повреждения объектам газового месторождения "Южный Парс". Возможная эскалация может повлиять на добычу и транспортировку нефти в регионе. "Мы не ожидаем, что цены на нефть покажут еще один значительный этап роста. Мы видим, что цена Brent закрепилась ниже 80 долларов", - приводит агентство Блумберг комментарий главы отдела по стратегии сырьевых и углеродных товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie) относительно возможной верхней границы роста нефтяных цен. Позднее в понедельник рынки ожидают публикации ежемесячного доклада ОПЕК по нефтяному рынку, в документе будут обновлены в том числе прогнозы по предложению и спросу нефти, что может отразиться на стоимости этого вида сырья.

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нефть, торги, израиль, ближний восток, опек