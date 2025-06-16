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Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в апреле

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в апреле - 16.06.2025, ПРАЙМ

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в апреле

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 4,7 миллиона баррелей,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:05+0300

2025-06-16T15:05+0300

2025-06-16T15:05+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 4,7 миллиона баррелей, составив 2,739 миллиарда баррелей и оказавшись на 135,3 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за апрель 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 739 миллиона баррелей, что на 4,7 миллиона баррелей больше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 94,9 миллиона баррелей меньше, чем за тот же период прошлого года, на 135,3 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 187,8 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,344 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,395 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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нефть, оэср, опек