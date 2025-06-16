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300 долларов за баррель: у рынка нефти отказывают тормоза

300 долларов за баррель: у рынка нефти отказывают тормоза - 16.06.2025, ПРАЙМ

300 долларов за баррель: у рынка нефти отказывают тормоза

Ирано-израильский конфликт, внезапно разразившийся в праздничные выходные, грозит стать настоящим испытанием для рынков. Энергетика стала новой линией фронта –... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:02+0300

2025-06-16T17:02+0300

2025-06-16T17:02+0300

статья

нефть

нефтяные танкеры

нефтегазовый сектор

иран

ближний восток

ормузский пролив

дональд трамп

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ, Роман Серов. Ирано-израильский конфликт, внезапно разразившийся в праздничные выходные, грозит стать настоящим испытанием для рынков. Энергетика стала новой линией фронта – решение Израиля атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана может вывести цены на нефть много выше нынешних отметок, а возможное перекрытие Ормузского пролива и вовсе кардинально изменит баланс спроса и предложения. Как все это отразится на рынках и глобальной экономике, читайте в материале "Прайм".Такое хрупкое равновесиеС начала боевых действий на прошлой неделе цена на нефть выросла на 10% из-за опасений, что конфликт может распространиться на весь ближневосточный регион. На момент подготовки материала нефть стоила в районе 74 долларов за баррель Brent, тогда как до праздников не доходила и до 70. В начале июня цены балансировали около 65 долларов за баррель. Таким образом, рост начался еще до военных действий."Цена на нефть, выросшая в конце прошлой недели на 15% (с последующей небольшой корректировкой, правда, произошедшей до ответного удара Ирана), напомнила миру, что относительное равновесие рынка, достигнутое за последние месяцы, является очень хрупким", - рассуждает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. ПлехановаЕсли говорить об общей ситуации на финансовом и товарном рынках, сильнее всего ожидаемо выросли цены на нефть и газ. Котировки акций в целом показали отрицательную динамику. Особенно это коснулось фондовых индексов авиакомпаний, банков и застройщиков стран Ближнего Востока. Валютный рынок пока остается относительно спокойным. Иными словами, серьезные игроки выжидают – пора или еще нет голосовать долларом/евро/дирхамом за бегство из неспокойных активов или подождать – вдруг пожар потушат быстро?Вообще рынки Ближнего Востока традиционно считаются "горячими". Они чувствительны к геополитике, особенно в части сырьевых и инфраструктурных активов. Обострение конфликта стало для инвесторов "звоночком". Но те, кто вкладываются в эти активы, закладывают и риски, поэтому панического бегства не наблюдается, полагают аналитики.Иран еще и не начиналВ этой ситуации маркером озабоченности становится нефть. Ее котировки напрямую зависят от ситуации на Ближнем Востоке, где добывают до четверти мировой нефти и газа. Если столкновение разрастется, Иран может заблокировать Ормузский пролив – узкое "горлышко", через которое идет транспортировка каждого пятого барреля в мире: сюда относится нефть из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ.Ширина пролива в узкой части – менее 40 километров, из которых судоходный проход в обе стороны – не более 2,5 километров в каждую сторону. Иран запросто может перекрыть его как с помощью дронов или мин, так и путем перехвата танкеров высокоскоростными патрульными катерами.Пока Иран никогда не закрывал пролив полностью, ограничиваясь захватом отдельных судов. Однако грозился это сделать в случае масштабной эскалации. По мнению нефтетрейдеров, это стало бы отчаянным шагом, поскольку помешало бы и иранскому экспорту. Но с учетом постоянно меняющейся ситуации и высокой неопределенности такой сценарий весьма вероятен.В этом случае вся морская логистика поставок нефти будет нуждаться в кардинальной перестройке, а траты компаний на транспортировку резко вырастут. Экспорт нефти, по крайней мере, в первое время упадет, ведь целый нефтедобывающий регион окажется заблокирован."Эти факторы сейчас инвесторы стараются включить в прогнозы нефтяных котировок. А продавцы и покупатели нефти готовятся к дальнейшему росту цен.Пока обсуждается, что стороны могут прекратить наносить друг по другу удары, если будет заключено соглашение по ядерному оружию Ирана. Но своим посредникам в переговорах — Катару и Оману — Иран заявляет, что не готов вести переговоры о прекращении огня, пока находится под израильским обстрелом. Учитывая насколько переменчива ситуация на Ближнем Востоке, даже после достижения договоренностей конфликт может вспыхнуть с новой силой. Поэтому рассчитывать на его скорое прекращение пока не стоит", - прогнозирует Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал".По мнению Белянчиковой, полное лишение мирового рынка иранской нефти может добавить мировому нефтяному рынку в среднем от 5 до 15 долларов за баррель (это справедливо для любой марки). Затем возможен возврат на исходные или близкие к ним позиции за счет роста добычи в других странах. А вот перекрытие Ормузского пролива может подтолкнуть цену на черное золото выше 100 долларов за баррель. А дальше (по крайней мере, на сегодняшний день) ее мало что сможет затормозить."Тем не менее, большинство экспертов считают труднодостижимыми иногда озвучиваемые цифры в 200 и 300 долларов, скорее всего, "тормоз" будет включен уже на отметке 130-150 долларов", - считает она.Триггер для передела мираТакой расклад будет, бесспорно, выгодным для российских нефтегазовых компаний. Ведь их доходы от экспорта резко вырастут. Рынок уже отреагировал на ситуацию ростом котировок отечественных эмитентов на фоне падения мирового фондового рынка.Пока эксперты осторожно прогнозируют, что апокалиптические прогнозы не оправдаются, и все закончится небольшим подорожанием нефти. Мировые политики всеми силами пытаются перевести конфликт в дипломатическое русло, ведь пожар на Ближнем Востоке не выгоден никому. Об этом свидетельствуют и высказывания президента США Дональда Трампа, и заявление иранских властей, что они вовсе не намерены создавать ядерное оружие или выходить из ядерной сделки.Инвестиции в регион – весьма перспективное направление, которое заинтересованным сторонам не хотелось бы терять. В краткосрочной перспективе интерес к рисковым инструментам региона снизится: участники рынка будут переоценивать премии за риск и пересматривать портфели с учетом возможных перебоев в поставках и логистике, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.На этом фоне вероятен локальный отток денег инвесторов в то, что именуется активами-убежищами: золото, доллар США, гособлигации Штатов и других стран с высокими рейтингами. Если удастся завершить острую фазу в ближайшие пару месяцев, никакой кардинальной перегруппировки мировых денег не случится."В случае сохранения напряженности возможен приток денег в сырьевые активы за пределами региона, включая нефть из Латинской Америки, меди и урана из Африки, а также энергетическую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Усиление волатильности на нефтяном рынке может спровоцировать переоценку инфляционных рисков — особенно в странах-импортерах энергоресурсов", - считает Скрябин.Если конфликт затянется – или все поймут, что быстро его не разрешить – начнется формирование новых транспортных и финансовых альянсов. Это может усилить процесс глобального передела сфер экономического влияния, который мы сейчас наблюдаем. Разворот рынков – процесс не быстрый. Но если он уже начался, его не остановить. Можно лишь ускорить, и конфликты, подобные ближневосточному, вполне с этой задачей справляются.

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иран

ближний восток

ормузский пролив

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

нефть, нефтяные танкеры, нефтегазовый сектор, иран, ближний восток, ормузский пролив, дональд трамп