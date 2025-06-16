https://1prime.ru/20250616/oil-858550144.html

Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности

Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности - 16.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T19:19+0300

2025-06-16T19:19+0300

2025-06-16T19:19+0300

нефть

торги

москва

ормузский пролив

иран

ук альфа-капитал

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/76368/66/763686657_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_c1f66afde447ed81e4c4870c7ce665d6.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,42% - до 72,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,44%, до 69,55 доллара. "Сейчас мы не ожидаем, что рост цен на нефть будет устойчивым, а текущие уровни будут поддерживаться длительное время. Развитие ирано-израильского конфликта непредсказуемо, и есть множество сценариев", - сообщила РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова. Эксперт также отметила, что "эскалация и блокировка Ормузского пролива как ключевые риски, которые заложены в рыночные цены, не исключены, но маловероятны. Закрытие пролива не выгодно ни Ирану, ни другим экспортерам нефти, ни покупателям, поскольку потенциально создает проблемы для бюджета и инфляции".

https://1prime.ru/20250616/opek-858538244.html

москва

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, москва, ормузский пролив, иран, ук альфа-капитал