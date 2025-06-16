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Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности
Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности - 16.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности
Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T19:19+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,42% - до 72,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,44%, до 69,55 доллара. "Сейчас мы не ожидаем, что рост цен на нефть будет устойчивым, а текущие уровни будут поддерживаться длительное время. Развитие ирано-израильского конфликта непредсказуемо, и есть множество сценариев", - сообщила РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова. Эксперт также отметила, что "эскалация и блокировка Ормузского пролива как ключевые риски, которые заложены в рыночные цены, не исключены, но маловероятны. Закрытие пролива не выгодно ни Ирану, ни другим экспортерам нефти, ни покупателям, поскольку потенциально создает проблемы для бюджета и инфляции".
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Нефть, Торги, МОСКВА, Ормузский пролив, ИРАН, УК Альфа-Капитал, Энергетика
Нефть дорожает более чем на 2% на геополитической неопределенности
Мировые цены на нефть растут на фоне геополитической неопределенности
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2% на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,42% - до 72,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,44%, до 69,55 доллара.
"Сейчас мы не ожидаем, что рост цен на нефть будет устойчивым, а текущие уровни будут поддерживаться длительное время. Развитие ирано-израильского конфликта непредсказуемо, и есть множество сценариев", - сообщила РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Эксперт также отметила, что "эскалация и блокировка Ормузского пролива как ключевые риски, которые заложены в рыночные цены, не исключены, но маловероятны. Закрытие пролива не выгодно ни Ирану, ни другим экспортерам нефти, ни покупателям, поскольку потенциально создает проблемы для бюджета и инфляции".
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