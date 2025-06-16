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СМИ: в ЕС обеспокоены предложением снизить потолок цен на российскую нефть

СМИ: в ЕС обеспокоены предложением снизить потолок цен на российскую нефть - 16.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС обеспокоены предложением снизить потолок цен на российскую нефть

Группа стран ЕС выражают обеспокоенность предложением снизить потолок цены на нефть из России, оно может не получить их единогласную поддержку, если его не... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T20:13+0300

2025-06-16T20:13+0300

2025-06-16T20:13+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Группа стран ЕС выражают обеспокоенность предложением снизить потолок цены на нефть из России, оно может не получить их единогласную поддержку, если его не поддержат США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее агентство сообщало, что США отказываются идти на уступки остальным членам "Большой семерки" (G7) в вопросе снижения введенного Западом потолка цен на российскую нефть, по-прежнему выступая против этой инициативы. Как отмечает агентство, ряды стран блока, которые выступают за эту идею, обеспокоены тем, что государства Евросоюза не поддержат ее единогласно, если в ее пользу не выскажется Вашингтон. "Группа стран ЕС выразила обеспокоенность снижением цены на встрече послов в Брюсселе в понедельник", - говорится в публикации. Отмечается, что некоторые страны блока также подчеркнули необходимость координировать подобные меры с государствами G7, тем самым указав на нежелание принимать решения о потолке цены без вовлеченности США. По словам дипломатов, шансы, что ЕС и страны G7 пойдут на снижение ценового потолка без Вашингтона, уменьшились из-за недавнего роста цен на нефть. Ранее Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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нефть, мировая экономика, сша, вашингтон, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, ек