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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 16.06.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:02+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54 миллионов баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,01 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,8 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Аргентина, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК теперь ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,7 миллиона баррелей в сутки (против 0,8 миллиона баррелей в майском прогнозе) - до 54,7 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет тех же стран - США, Бразилии, Канады и Аргентины.
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нефть, сша, бразилия, канада, опек
Энергетика, Нефть, США, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, ОПЕК
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ на уровне 0,8 млн б/с
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации.
"В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54 миллионов баррелей в сутки", - говорится в докладе.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,01 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,8 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне.
Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Аргентина, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе.
В 2026 году ОПЕК теперь ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,7 миллиона баррелей в сутки (против 0,8 миллиона баррелей в майском прогнозе) - до 54,7 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет тех же стран - США, Бразилии, Канады и Аргентины.
В ОПЕК прокомментировали текущую ситуацию с мировыми поставками нефти