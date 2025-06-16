https://1prime.ru/20250616/opek-858537744.html

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 16.06.2025, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:02+0300

2025-06-16T15:02+0300

2025-06-16T15:02+0300

энергетика

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сша

бразилия

канада

опек

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54 миллионов баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,01 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,8 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Аргентина, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК теперь ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,7 миллиона баррелей в сутки (против 0,8 миллиона баррелей в майском прогнозе) - до 54,7 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет тех же стран - США, Бразилии, Канады и Аргентины.

https://1prime.ru/20250613/neft-858464939.html

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нефть, сша, бразилия, канада, опек