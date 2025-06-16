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"Восьмерка" ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи в мае

"Восьмерка" ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи в мае - 16.06.2025, ПРАЙМ

"Восьмерка" ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи в мае

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в мае на 394 тысячи баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:03+0300

2025-06-16T15:03+0300

2025-06-16T15:03+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в мае на 394 тысячи баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Так, суммарный целевой уровень добычи для России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана был установлен на уровне 30,585 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, увеличение добычи на 253 тысячи баррелей в сутки от уровня апреля в связи с ускоренным отказом от дополнительных ограничений и планом по компенсации перепроизводства. Однако фактически эти страны добывали в мае 30,979 миллиона баррелей в сутки. Так, Ирак превысил ограничения на 21 тысячу баррелей в сутки, Алжир - на 2 тысячи, Казахстан - на 433 тысячи, Оман - на 5 тысяч. При этом их частично компенсировала дисциплина России, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, которые добывали на 14 тысяч, 17 тысяч, 4 тысячи и 32 тысячи баррелей в сутки меньше разрешенных уровней. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение ОПЕК+ в мае, отмечал, что некоторые страны объединения, включая Россию, могли бы добывать больше, но сдерживают добычу из-за ожидания в этом году экономического роста в мире на фоне торговых войн ниже прогнозов. Более низкий экономический рост, по его словам, окажет влияние на обеспечение спроса на нефть. Новак также призвал страны ОПЕК+ к соблюдению действующих ограничений.

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