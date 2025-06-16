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ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире - 16.06.2025, ПРАЙМ
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, говорится в июньском докладе... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:04+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации. Месяцем ранее организация прогнозировала мировой спрос в 105 миллионов баррелей в сутки, а теперь ждет его на уровне 105,13 миллионов баррелей - на 130 тысяч баррелей выше. Однако прогноз роста спроса был понижен с 1,3 миллиона баррелей в сутки до 1,29 миллиона. Переоценка динамики связана с пересмотром базы за прошлый год. Так, ОПЕК скорректировала оценку спроса в 2024 году на 140 тысяч баррелей в сутки. В майском прогнозе мировой спрос оценивался в 103,7 миллиона баррелей в сутки, а теперь - 103,84 миллиона. Согласно приложенным таблицам, прогноз на 2026 год сохранен: организация ожидает рост спроса на 1,28 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 10 тыс баррелей в сутки
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации.
Месяцем ранее организация прогнозировала мировой спрос в 105 миллионов баррелей в сутки, а теперь ждет его на уровне 105,13 миллионов баррелей - на 130 тысяч баррелей выше. Однако прогноз роста спроса был понижен с 1,3 миллиона баррелей в сутки до 1,29 миллиона. Переоценка динамики связана с пересмотром базы за прошлый год.
Так, ОПЕК скорректировала оценку спроса в 2024 году на 140 тысяч баррелей в сутки. В майском прогнозе мировой спрос оценивался в 103,7 миллиона баррелей в сутки, а теперь - 103,84 миллиона.
Согласно приложенным таблицам, прогноз на 2026 год сохранен: организация ожидает рост спроса на 1,28 миллиона баррелей в сутки.
"Восьмерка" ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи в мае