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ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире - 16.06.2025, ПРАЙМ

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, говорится в июньском докладе... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:04+0300

2025-06-16T15:04+0300

2025-06-16T15:04+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации. Месяцем ранее организация прогнозировала мировой спрос в 105 миллионов баррелей в сутки, а теперь ждет его на уровне 105,13 миллионов баррелей - на 130 тысяч баррелей выше. Однако прогноз роста спроса был понижен с 1,3 миллиона баррелей в сутки до 1,29 миллиона. Переоценка динамики связана с пересмотром базы за прошлый год. Так, ОПЕК скорректировала оценку спроса в 2024 году на 140 тысяч баррелей в сутки. В майском прогнозе мировой спрос оценивался в 103,7 миллиона баррелей в сутки, а теперь - 103,84 миллиона. Согласно приложенным таблицам, прогноз на 2026 год сохранен: организация ожидает рост спроса на 1,28 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, опек