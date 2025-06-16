https://1prime.ru/20250616/peskov-858530925.html

Песков ответил на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Песков ответил на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля - 16.06.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:52+0300

2025-06-16T12:52+0300

2025-06-16T12:52+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля. "Мне неизвестно о решениях на данный момент, о полной эвакуации (россиян из Ирана и Израиля - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом пресс-секретарь отметил, что часть россиян уже вывезена с территории Ирана, все ведомства наблюдают за развитием ситуации."Вы знаете, что часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан. И это позволило им добраться до безопасных мест. Разумеется, все наши необходимые ведомства самым тщательным образом наблюдают за развитием ситуации", - сказал Песков.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250616/izrail-858520919.html

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общество , россия, израиль, иран, тегеран, дмитрий песков, али хаменеи, ксир