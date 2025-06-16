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"Бездумная помощь". В Польше резко высказались об Украине
"Бездумная помощь". В Польше резко высказались об Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Бездумная помощь". В Польше резко высказались об Украине
Жители Польши начали выражать недовольство решениями властей относительно помощи Украине, сообщает Myśl Polska. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:33+0300
2025-06-16T17:33+0300
2025-06-16T17:33+0300
политика
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Жители Польши начали выражать недовольство решениями властей относительно помощи Украине, сообщает Myśl Polska."Еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. <…> Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине", — сказано в материале.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Варшава не собирается отказываться от поддержки Киева, даже несмотря на проигрыш правящей коалиции на президентских выборах. Он также отметил, что значительная часть оборонных контрактов, которые имеются у Варшавы, была подписана предыдущим правительством.В ходе второго тура президентских выборов 1 июня представитель оппозиции Кароль Навроцкий получил 50,89% голосов, одержав победу над кандидатом правящей коалиции Рафалом Тшасковским, который набрал 49,11%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, ЕС, НАТО
"Бездумная помощь". В Польше резко высказались об Украине
Myśl Polska: жители Польши против помощи Украине
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
Жители Польши начали выражать недовольство решениями властей относительно помощи Украине, сообщает Myśl Polska
.
"Еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. <…> Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине", — сказано в материале.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Варшава не собирается отказываться от поддержки Киева, даже несмотря на проигрыш правящей коалиции на президентских выборах. Он также отметил, что значительная часть оборонных контрактов, которые имеются у Варшавы, была подписана предыдущим правительством.
В ходе второго тура президентских выборов 1 июня представитель оппозиции Кароль Навроцкий получил 50,89% голосов, одержав победу над кандидатом правящей коалиции Рафалом Тшасковским, который набрал 49,11%.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши