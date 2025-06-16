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Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности
Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности - 16.06.2025, ПРАЙМ
Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности
Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:25+0300
2025-06-16T15:25+0300
экономика
россия
промышленность
москва
михаил мишустин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий. Прописано распоряжение о выделении 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций. Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производителям", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Российский премьер отметил, что реализация проектов поможет создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности. "Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", - добавил Мишустин.
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россия, промышленность, москва, михаил мишустин, фонд развития промышленности
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Михаил Мишустин, Фонд развития промышленности
15:25 16.06.2025
 
Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности

Мишустин: кабмин выделил 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий. Прописано распоряжение о выделении 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций. Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производителям", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Российский премьер отметил, что реализация проектов поможет создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности.
"Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", - добавил Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМОСКВАМихаил МишустинФонд развития промышленности
 
 
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