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Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности

Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности - 16.06.2025, ПРАЙМ

Правительство выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности

Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:25+0300

2025-06-16T15:25+0300

2025-06-16T15:25+0300

экономика

россия

промышленность

москва

михаил мишустин

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, средства позволят предоставить льготные займы еще 50 производителям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий. Прописано распоряжение о выделении 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций. Дополнительные средства будут использованы на предоставление льготных займов еще 50 производителям", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Российский премьер отметил, что реализация проектов поможет создать более тысячи рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, которые входят в периметр национальных проектов технологического лидерства: машиностроении, химии, металлообработке, медицинской и биофармацевтической промышленности. "Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие", - добавил Мишустин.

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россия, промышленность, москва, михаил мишустин, фонд развития промышленности