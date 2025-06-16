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ООН предупредила о растущей нехватке продовольствия в 13 странах - 16.06.2025, ПРАЙМ
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ООН предупредила о растущей нехватке продовольствия в 13 странах
ООН предупредила о растущей нехватке продовольствия в 13 странах - 16.06.2025, ПРАЙМ
ООН предупредила о растущей нехватке продовольствия в 13 странах
Новый совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) предупреждает о... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:59+0300
2025-06-16T12:59+0300
судан
южный судан
гаити
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РИМ, 16 июн – ПРАЙМ. Новый совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) предупреждает о стремительном ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в 13 странах мира, пять из них - Судан, Палестина, Южный Судан, Гаити и Мали - находятся на грани голода и требуют немедленного международного вмешательства, сообщает ФАО. "В последнем выпуске доклада прогнозируется серьезное ухудшение ситуации с острой нехваткой продовольствия в 13 странах и территориях - самых острых очагах голода в мире в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении ФАО. Наихудшая ситуация складывается в Судане, где конфликт и экономический коллапс оставляют более 24,6 миллиона человек без полноценного доступа к продовольствию. В секторе Газа из-за блокады и военных действий все население в 2,1 миллиона человек по прогнозу столкнется с кризисом или более серьезными (фаза 3 или выше) уровнями острой нехватки продовольствия. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC или ККС) различает 5 стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. На охваченном насилием Гаити более 8,4 тысяч человек уже переживают катастрофический уровень голода, будучи внутренними беженцами. В Южном Судане 57% населения могут столкнуться с нехваткой продовольствия. В Мали 2,6 тысячи человек могут оказаться в условиях голода уже этим летом, следует из отчета. Также в отчёт включены, Йемен, Демократическая Республика Конго, Мьянма и Нигерия как страны с очень высоким уровнем риска, требующие срочного внимания для спасения жизней и средств к существованию. Другие очаги включают Буркина-Фасо, Чад, Сомали и Сирию. По сравнению с предыдущим изданием доклада от декабря прошлого года из списка "горячих точек" голода благодаря улучшению условий исключены, в частности, Эфиопия, Кения, Ливан, Зимбабве и Нигер, а также еще пять стран и территорий. "Голод - это не угроза будущего. Это реальность сегодняшнего дня для миллионов", - заявил в связи с публикацией генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
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судан, южный судан, гаити, фао, оон
СУДАН, ЮЖНЫЙ СУДАН, ГАИТИ, ФАО, ООН
12:59 16.06.2025
 
ООН предупредила о растущей нехватке продовольствия в 13 странах

ООН предупредила о растущей нехватке продовольствия в 13 странах мира

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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РИМ, 16 июн – ПРАЙМ. Новый совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) предупреждает о стремительном ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в 13 странах мира, пять из них - Судан, Палестина, Южный Судан, Гаити и Мали - находятся на грани голода и требуют немедленного международного вмешательства, сообщает ФАО.
"В последнем выпуске доклада прогнозируется серьезное ухудшение ситуации с острой нехваткой продовольствия в 13 странах и территориях - самых острых очагах голода в мире в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении ФАО.
Наихудшая ситуация складывается в Судане, где конфликт и экономический коллапс оставляют более 24,6 миллиона человек без полноценного доступа к продовольствию. В секторе Газа из-за блокады и военных действий все население в 2,1 миллиона человек по прогнозу столкнется с кризисом или более серьезными (фаза 3 или выше) уровнями острой нехватки продовольствия. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC или ККС) различает 5 стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке.
На охваченном насилием Гаити более 8,4 тысяч человек уже переживают катастрофический уровень голода, будучи внутренними беженцами. В Южном Судане 57% населения могут столкнуться с нехваткой продовольствия. В Мали 2,6 тысячи человек могут оказаться в условиях голода уже этим летом, следует из отчета.
Также в отчёт включены, Йемен, Демократическая Республика Конго, Мьянма и Нигерия как страны с очень высоким уровнем риска, требующие срочного внимания для спасения жизней и средств к существованию. Другие очаги включают Буркина-Фасо, Чад, Сомали и Сирию.
По сравнению с предыдущим изданием доклада от декабря прошлого года из списка "горячих точек" голода благодаря улучшению условий исключены, в частности, Эфиопия, Кения, Ливан, Зимбабве и Нигер, а также еще пять стран и территорий.
"Голод - это не угроза будущего. Это реальность сегодняшнего дня для миллионов", - заявил в связи с публикацией генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
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