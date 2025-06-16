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Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте

Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте - 16.06.2025, ПРАЙМ

Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте

Первый рейс авиакомпании Air Arabia из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с российскими туристами, которые застряли там из-за закрытия неба над Ираном,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:31+0300

2025-06-16T13:31+0300

2025-06-16T13:31+0300

россия

ташкент

оаэ

иран

air arabia

атор

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ТАШКЕНТ, 16 июн - ПРАЙМ. Первый рейс авиакомпании Air Arabia из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с российскими туристами, которые застряли там из-за закрытия неба над Ираном, приземлился в Ташкенте на дозаправку, на борту находится 174 пассажира, сообщил РИА Новости представитель Uzbekistan airports. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. По данным ассоциации, Air Arabia 16 июня начнет вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте. "Рейс Air Arabia Шарджа - Домодедово приземлился в Ташкенте в 14.26 (12.26 мск) на дозаправку, на борту 174 пассажира", - сказал представитель Uzbekistan airports. Он уточнил, что рейс не стыковочный, самолёт в аэропорту столицы Узбекистана совершит только дозаправку из-за облета территории Ирана и вылетит в Москву в ближайшее время. Следующий такой же борт ожидается в Ташкенте в 16.10 (14.10), на нем также будут 174 пассажира. Как отмечал АТОР, в понедельник туристов вывезут в Москву из Шарджи несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, также в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс.

https://1prime.ru/20250616/reysy-858529853.html

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россия, ташкент, оаэ, иран, air arabia, атор