https://1prime.ru/20250616/reys-858533146.html
Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте
Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте - 16.06.2025, ПРАЙМ
Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте
Первый рейс авиакомпании Air Arabia из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с российскими туристами, которые застряли там из-за закрытия неба над Ираном,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:31+0300
2025-06-16T13:31+0300
2025-06-16T13:31+0300
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оаэ
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ТАШКЕНТ, 16 июн - ПРАЙМ. Первый рейс авиакомпании Air Arabia из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с российскими туристами, которые застряли там из-за закрытия неба над Ираном, приземлился в Ташкенте на дозаправку, на борту находится 174 пассажира, сообщил РИА Новости представитель Uzbekistan airports. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. По данным ассоциации, Air Arabia 16 июня начнет вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте. "Рейс Air Arabia Шарджа - Домодедово приземлился в Ташкенте в 14.26 (12.26 мск) на дозаправку, на борту 174 пассажира", - сказал представитель Uzbekistan airports. Он уточнил, что рейс не стыковочный, самолёт в аэропорту столицы Узбекистана совершит только дозаправку из-за облета территории Ирана и вылетит в Москву в ближайшее время. Следующий такой же борт ожидается в Ташкенте в 16.10 (14.10), на нем также будут 174 пассажира. Как отмечал АТОР, в понедельник туристов вывезут в Москву из Шарджи несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, также в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс.
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россия, ташкент, оаэ, иран, air arabia, атор
РОССИЯ, Ташкент, ОАЭ, ИРАН, Air Arabia, АТОР
Первый рейс с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте
Первый рейс Air Arabia с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлился в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 16 июн - ПРАЙМ. Первый рейс авиакомпании Air Arabia из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с российскими туристами, которые застряли там из-за закрытия неба над Ираном, приземлился в Ташкенте на дозаправку, на борту находится 174 пассажира, сообщил РИА Новости представитель Uzbekistan airports.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. По данным ассоциации, Air Arabia 16 июня начнет вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте.
"Рейс Air Arabia Шарджа - Домодедово приземлился в Ташкенте в 14.26 (12.26 мск) на дозаправку, на борту 174 пассажира", - сказал представитель Uzbekistan airports.
Он уточнил, что рейс не стыковочный, самолёт в аэропорту столицы Узбекистана совершит только дозаправку из-за облета территории Ирана и вылетит в Москву в ближайшее время. Следующий такой же борт ожидается в Ташкенте в 16.10 (14.10), на нем также будут 174 пассажира.
Как отмечал АТОР, в понедельник туристов вывезут в Москву из Шарджи несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, также в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс.
Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ