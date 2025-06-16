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СМИ: Трамп изначально был против операции Израиля в Иране

СМИ: Трамп изначально был против операции Израиля в Иране - 16.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп изначально был против операции Израиля в Иране

Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:08+0300

2025-06-16T15:08+0300

2025-06-16T15:08+0300

политика

израиль

иран

сша

дональд трамп

али хаменеи

биньямин нетаньяху

nbc

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп изначально выступал против действий Израиля против Ирана, но позднее пришел к выводу, что у Израиля есть основания проводить военную операцию и что Вашингтону придется оказать ему определенную поддержку, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из США и Ближнего Востока. "Президент Дональд Трамп выступал против израильских военных действий против Ирана, отдавая предпочтение переговорам вместо бомбардировок. Но за несколько дней до начала ударов он убедился, что возросшая обеспокоенность Израиля по поводу возможностей Ирана по обогащению урана была оправданной", - говорится в сообщении телеканала. В частности, сообщается, что после внутреннего военного брифинга о планах Израиля атаковать Иран Трамп "дал Израилю молчаливое одобрение" на проведение этой операции. При этом американские чиновники уточнили, что Трамп все равно не одобрил все, чего хотел Израиль. После начала своей военной кампании израильтяне собрали разведданные, которые могли позволить им совершить покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху представил план этой операции Трампу, который полностью отверг его. По словам источников, варианты по поддержке Израиля, которые рассматривал Трамп, включают в себя логистическую поддержку, такую ​​как дозаправка израильских истребителей, обмен разведданными и использование возможностей американской армии в области радиоэлектронной борьбы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250615/tramp-858506121.html

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иран

сша

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израиль, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, биньямин нетаньяху, nbc