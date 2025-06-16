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В Иране заявили об уничтожении израильских дронов над месторождением нефти
В Иране заявили об уничтожении израильских дронов над месторождением нефти - 16.06.2025, ПРАЙМ
В Иране заявили об уничтожении израильских дронов над месторождением нефти
ПВО Ирана сбила три израильских БПЛА в границах нефтяного месторождения Южный Парс, сообщает агентство ILNA. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T21:58+0300
2025-06-16T21:58+0300
2025-06-16T22:04+0300
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. ПВО Ирана сбила три израильских БПЛА в границах нефтяного месторождения Южный Парс, сообщает агентство ILNA. "Три неопознанных БПЛА, имевшие целью нанесение ущерба строениям в границах 2-й и 3-й фаз Южного Парса, были обнаружены и сбиты ПВО ВС Ирана", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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нефть, иран, израиль, тегеран
Нефть, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран
В Иране заявили об уничтожении израильских дронов над месторождением нефти
ILNA: ПВО Ирана сбила три израильских БПЛА над нефтяным месторождением Южный Парс
ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. ПВО Ирана сбила три израильских БПЛА в границах нефтяного месторождения Южный Парс, сообщает агентство ILNA.
"Три неопознанных БПЛА, имевшие целью нанесение ущерба строениям в границах 2-й и 3-й фаз Южного Парса, были обнаружены и сбиты ПВО ВС Ирана", – говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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