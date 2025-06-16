https://1prime.ru/20250616/tasnim-858517246.html
СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе
СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана активно применяли гиперзвуковые ракеты в ходе атаки по... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:17+0300
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ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана активно применяли гиперзвуковые ракеты в ходе атаки по Израилю утром в понедельник, передает иранское госагентство Tasnim. "Ракетная атака Ирана на Израиль сегодня утром отличалась от предыдущих более активным использованием гиперзвуковых ракет. Как видно из опубликованных кадров в СМИ, можно понять, что ВКС КСИР учли два важных вопроса: увеличение разрушительной силы и скорости ракет. В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели", - говорится в сообщении. Tasnim подчеркивает, что, по всей видимости, ВКС КСИР начнет чаще и больше использовать в своих атаках по Израилю гиперзвуковые ракеты. Такие атаки, считает агентство, "поставят Израиль в затруднительное положение для продолжения войны".
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израиль, иран, тегеран, али хаменеи, ксир, вкс
Вооружения, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, Али Хаменеи, КСИР, ВКС
СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе
Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе
ТЕГЕРАН, 16 июн – ПРАЙМ. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана активно применяли гиперзвуковые ракеты в ходе атаки по Израилю утром в понедельник, передает иранское госагентство Tasnim.
"Ракетная атака Ирана на Израиль сегодня утром отличалась от предыдущих более активным использованием гиперзвуковых ракет. Как видно из опубликованных кадров в СМИ, можно понять, что ВКС КСИР учли два важных вопроса: увеличение разрушительной силы и скорости ракет. В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели", - говорится в сообщении.
Tasnim подчеркивает, что, по всей видимости, ВКС КСИР начнет чаще и больше использовать в своих атаках по Израилю гиперзвуковые ракеты. Такие атаки, считает агентство, "поставят Израиль в затруднительное положение для продолжения войны".
СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США