https://1prime.ru/20250616/ukraina-858530386.html

"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника

"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника - 16.06.2025, ПРАЙМ

"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника

На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:41+0300

2025-06-16T12:41+0300

2025-06-16T12:41+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации издании Telegraph."У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — сказано в материалах.Отмечается, что некоторые европейские страны, обещавшие помощь Украине, не выполнили свои обещания, предпочитая давать пустые обещания.Ранее министр обороны Италии заявил о прекращении поставок военной помощи ВСУ после начала прекращения огня.

https://1prime.ru/20250616/minoborony-858528954.html

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