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"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника - 16.06.2025, ПРАЙМ
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"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника
"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника
На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:41+0300
2025-06-16T12:41+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации издании Telegraph."У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — сказано в материалах.Отмечается, что некоторые европейские страны, обещавшие помощь Украине, не выполнили свои обещания, предпочитая давать пустые обещания.Ранее министр обороны Италии заявил о прекращении поставок военной помощи ВСУ после начала прекращения огня.
https://1prime.ru/20250616/minoborony-858528954.html
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
12:41 16.06.2025
 
"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника

Telegraph: Киеву придется искать другие источники восполнения вооружения

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации издании Telegraph.
"У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — сказано в материалах.
Отмечается, что некоторые европейские страны, обещавшие помощь Украине, не выполнили свои обещания, предпочитая давать пустые обещания.
Ранее министр обороны Италии заявил о прекращении поставок военной помощи ВСУ после начала прекращения огня.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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12:26
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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