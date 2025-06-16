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"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника
"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника
На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:41+0300
2025-06-16T12:41+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации издании Telegraph."У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — сказано в материалах.Отмечается, что некоторые европейские страны, обещавшие помощь Украине, не выполнили свои обещания, предпочитая давать пустые обещания.Ранее министр обороны Италии заявил о прекращении поставок военной помощи ВСУ после начала прекращения огня.
https://1prime.ru/20250616/minoborony-858528954.html
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
"Есть три варианта". Раскрыто, что ждет Киев после потери богатого союзника
Telegraph: Киеву придется искать другие источники восполнения вооружения
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фоне отказа Вашингтона поддерживать Киев, украинской стороне придется искать новые источники ради восполнения своего вооружения, говорится в публикации издании Telegraph.
"У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счет средств европейских союзников", — сказано в материалах.
Отмечается, что некоторые европейские страны, обещавшие помощь Украине, не выполнили свои обещания, предпочитая давать пустые обещания.
Ранее министр обороны Италии заявил
о прекращении поставок военной помощи ВСУ после начала прекращения огня.
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