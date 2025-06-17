https://1prime.ru/20250617/shri-lanka-858555434.html

Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом

Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом - 17.06.2025, ПРАЙМ

Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом

Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного... | 17.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-17T03:27+0300

2025-06-17T03:27+0300

2025-06-17T03:27+0300

бизнес

общество

израиль

иран

оаэ

али хаменеи

атор

air arabia

ксир

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858555434.jpg?1750120042

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в результате конфронтации Ирана и Израиля и опасается стать нелегальным мигрантом. Ранее авиакомпания Air Arabia заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате конфликта между Ираном и Израилем. "Я прилетела в Коломбо 1 июня с пересадкой в Шардже. Обратный рейс Air Arabia тоже с пересадкой был запланирован на 15 июня, но его перенесли на 17 июня, а теперь нам сообщают, что и его отменили. Услугами туроператоров я не пользовалась, поездку планировала самостоятельно", - рассказала Светлана РИА Новости. По словам женщины, она вынуждена была продлить отпуск на работе, а также переплачивать за проживание и питание. "Нам отменили весь перелет по маршруту Коломбо - Шарджа - Москва. Предлагают подождать еще пять дней, но никакой гарантии не дают. Получается, что нам назначают дату переноса, потом рейс отменяют и дату снова переносят. Опасаюсь, что такими темпами мы станем нелегальными мигрантами", - подчеркнула Светлана. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

израиль

иран

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , израиль, иран, оаэ, али хаменеи, атор, air arabia, ксир