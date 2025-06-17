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Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом - 17.06.2025, ПРАЙМ
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Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом
Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом - 17.06.2025, ПРАЙМ
Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом
Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного... | 17.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-17T03:27+0300
2025-06-17T03:27+0300
бизнес
общество
израиль
иран
оаэ
али хаменеи
атор
air arabia
ксир
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в результате конфронтации Ирана и Израиля и опасается стать нелегальным мигрантом. Ранее авиакомпания Air Arabia заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате конфликта между Ираном и Израилем. "Я прилетела в Коломбо 1 июня с пересадкой в Шардже. Обратный рейс Air Arabia тоже с пересадкой был запланирован на 15 июня, но его перенесли на 17 июня, а теперь нам сообщают, что и его отменили. Услугами туроператоров я не пользовалась, поездку планировала самостоятельно", - рассказала Светлана РИА Новости. По словам женщины, она вынуждена была продлить отпуск на работе, а также переплачивать за проживание и питание. "Нам отменили весь перелет по маршруту Коломбо - Шарджа - Москва. Предлагают подождать еще пять дней, но никакой гарантии не дают. Получается, что нам назначают дату переноса, потом рейс отменяют и дату снова переносят. Опасаюсь, что такими темпами мы станем нелегальными мигрантами", - подчеркнула Светлана. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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бизнес, общество , израиль, иран, оаэ, али хаменеи, атор, air arabia, ксир
Бизнес, Общество , ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ОАЭ, Али Хаменеи, АТОР, Air Arabia, КСИР
03:27 17.06.2025
 
Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом

Прилетевшая на Шри-Ланку россиянка опасается стать нелегальным мигрантом

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в результате конфронтации Ирана и Израиля и опасается стать нелегальным мигрантом.
Ранее авиакомпания Air Arabia заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате конфликта между Ираном и Израилем.
"Я прилетела в Коломбо 1 июня с пересадкой в Шардже. Обратный рейс Air Arabia тоже с пересадкой был запланирован на 15 июня, но его перенесли на 17 июня, а теперь нам сообщают, что и его отменили. Услугами туроператоров я не пользовалась, поездку планировала самостоятельно", - рассказала Светлана РИА Новости.
По словам женщины, она вынуждена была продлить отпуск на работе, а также переплачивать за проживание и питание.
"Нам отменили весь перелет по маршруту Коломбо - Шарджа - Москва. Предлагают подождать еще пять дней, но никакой гарантии не дают. Получается, что нам назначают дату переноса, потом рейс отменяют и дату снова переносят. Опасаюсь, что такими темпами мы станем нелегальными мигрантами", - подчеркнула Светлана.
В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
 
БизнесОбществоИЗРАИЛЬИРАНОАЭАли ХаменеиАТОРAir ArabiaКСИР
 
 
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