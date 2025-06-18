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Европе оказалось мало проблем, но она придумала себе новые

Европе оказалось мало проблем, но она придумала себе новые - 18.06.2025, ПРАЙМ

Европе оказалось мало проблем, но она придумала себе новые

Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030 году. План пока еще не представлен, но, по некоторым данным,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:06+0300

2025-06-18T06:06+0300

2025-06-18T06:06+0300

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ, Светлана Медведева. Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030 году. План пока еще не представлен, но, по некоторым данным, реорганизация цепочек поставок будет стоить сотни миллиардов евро. Сможет ли Европа отказаться от сырья из России и с какими сложностями она при этом столкнется, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАктивный импортНесмотря на сложную геополитическую обстановку, Евросоюз продолжает импортировать российское ядерное топливо. По данным аналитического центра Bruegel, в 2024 году ЕС потратил на него 700 миллионов евро. По оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, на российскую долю приходится порядка 20 с лишним процентов европейского импорта урана.Но Евросоюз не оставляет попыток отказаться от всего российского. Чего бы ему это ни стоило. Как сообщила Financial Times со ссылкой на свои источники, Еврокомиссия хотела бы, чтобы к 2030 году европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта. В издании отмечают, что для этого может потребоваться потратить €241 млрд. С 2022 года ЕС работает над диверсификацией источников урана за счет таких стран, как Казахстан, Канада и Нигер. Однако нестабильность в африканской стране вызывает у чиновников беспокойство.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен подтвердил, что вопрос отказа от импорта российского ядерного топлива действительно будет рассмотрен, но план будет опубликован позже. Пока же там решили сосредоточиться на отказе от российского газа. Дату, когда Еврокомиссия озвучит план по ядерному топливу, Йоргенсен назвать не решился, однако отметил что Еврокомиссия будет работать максимально быстро. По его словам, важно не поставить страны ЕС в положение, когда у них не будет надежных источников поставок. Он добавил, что зависимость европейских государств от российских поставок ядерного топлива является неприемлемой ситуацией. К слову, сейчас в Евросоюзе работает 101 ядерный реактор, 19 из которых — это советские установки типа ВВЭР, которые требуют именно российского топлива.Россия добывает свой уран, но в основном занимается его обогащением. Технологически это более сложная операция. Только несколько стран могут это делать, и Россия — мировой лидер на рынке обогащения урана, поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Тернистый путь отказаНо одно дело — заявить об отказе от импорта, и совсем другое — действительно отказаться. По словам Юшкова, если запрет на импорт российского ядерного топлива будет осуществлен в виде санкций, то Венгрия вполне может их заблокировать, поскольку ей это не выгодно."Венгрия получает как раз российское ядерное топливо, сотрудничает с "Росатомом", поэтому Евросоюз скорее попытается провести это решение не как санкции, а как некую дорожную карту, план действий, за которые не нужно голосовать единогласно, а достаточно большинства голосов стран-членов Евросоюза. Таким образом они попытаются лишить Венгрию права вето. Поэтому само одобрение может быть затруднительным", — указал специалист.Экономически неоптимальное решениеЕсли же Евросоюзу все-таки удастся отказаться от российского ядерного топлива, то это приведет к росту цен на обогащенный уран и технологическим перестроениям. Проще говоря, это дополнительные издержки для стран Европы, которые непонятно зачем нужны, говорит Юшков. Таким образом, вместо того чтобы продолжать покупать российское ядерное топливо по приемлемой цене Европа сама создает себе проблемы.По словам Станислава Митраховича, теоретически необогащенный уран Европа может закупать в Казахстане, Канаде, Австралии и некоторых странах Африки."Европа будет постепенно наращивать производство обогащенного урана. У них есть компании, есть компетенции. Но это займет время и, конечно, экономически это будет неоптимальное решение", — рассуждает Митрахович.Логичный разворотЧто касается России, то в случае отказа ЕС от импорта ядерного топлива наша страна будет ориентироваться на экспорт урана, обогащенного урана и готового атомного топлива в страны глобального Юга и Востока, где у нас реализуются многие атомные проекты. Это Белоруссия, Турция, Египет, Бангладеш, Индия и Китай, говорит Митрахович."Сейчас еще какие-то страны появятся типа Вьетнама. Еще Казахстан появился. Так что мы будем поставлять обогащенный уран и атомное топливо туда, где строим атомные станции. Для нас это совершенно логичный разворот", — заключил специалист.Удастся ли Евросоюзу действительно отказаться от российского ядерного топлива или все ограничится только словами — вопрос времени. Но ясно одно — опрометчивое решение приведет к дополнительным издержкам для Европы. Для нас же отказ ЕС не станет критичным. Поставки ядерного топлива будут перераспределены на другие рынки.

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, рф, игорь юшков, financial times, уран, ес