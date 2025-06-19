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Министр Попович объяснил, что потребуется Сербии для выживания

Министр Попович объяснил, что потребуется Сербии для выживания - 19.06.2025, ПРАЙМ

Министр Попович объяснил, что потребуется Сербии для выживания

Сербия для обеспечения потребностей в электроэнергии должна будет построить АЭС и продолжить поставки нефти и природного газа из России, заявил на ПМЭФ министр... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:08+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сербия для обеспечения потребностей в электроэнергии должна будет построить АЭС и продолжить поставки нефти и природного газа из России, заявил на ПМЭФ министр правительства Сербии без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович. "Мы, к сожалению, в Сербии не имеем сегодня АЭС. Завидуем соседям, у которых это есть и которые строят. Действительно, если хотим выжить как малая страна, мы, по-моему, обязаны строить АЭС, об этом говорил и наш президент (Александр Вучич - ред.). Для нас, малых стран, альтернативы нет. Мы также должны продолжить стратегическое сотрудничество с РФ по поставкам газа, нефти и в этом будущее", - заявил Попович выступая на форуме в четверг. Он поблагодарил российскую сторону за помощь Сербии с поставками энергоносителей "особенно сейчас в трудную минуту". По словам сербского министра "энергетика - это политика". "Невозможно понять, что в XXI веке мы разговариваем о прекращении поставок дешевого газа. Когда был самый большой энергетический кризис, мы получали от "Газпрома" и РФ все объемы газа по договору вовремя, по самой дешевой цене. Думаю, что у нас с Венгрией самая низкая цена в Европе. Для сербской экономики это один из главных стимулов привлечения инвесторов", - уточнил сербский министр, который также является сопредседателем межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии. По словам Поповича, отказаться от поставок энергоносителей из РФ, было бы для Сербии сумасшествием и "пулей в ногу собственному народу". Президент Вучич заявил 13 июня, что Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил 26 мая, что Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках 6 миллионов кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября. Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.

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