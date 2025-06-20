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Мединский сообщил, сколько РФ готова еще передать Киеву тел военных ВСУ
Мединский сообщил, сколько РФ готова еще передать Киеву тел военных ВСУ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Мединский сообщил, сколько РФ готова еще передать Киеву тел военных ВСУ
Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T21:11+0300
2025-06-20T21:11+0300
2025-06-20T21:11+0300
спецоперация на украине
владимир мединский
всу
погибшие
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Еще около трех тысяч готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять. Они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных, у семей похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", - сказал Мединский RT. Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский 16 июня сообщил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и всего украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом украинская сторона пыталась сорвать договоренности, когда 7 июня неожиданно перенесла приемку тел. Процесс передачи тел удалось начать 11 июня.
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владимир мединский, всу, погибшие
Спецоперация на Украине, Владимир Мединский, ВСУ, погибшие
Мединский сообщил, сколько РФ готова еще передать Киеву тел военных ВСУ
Мединский: РФ готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"Еще около трех тысяч готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять. Они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных, у семей похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", - сказал Мединский RT.
Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский 16 июня сообщил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и всего украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом украинская сторона пыталась сорвать договоренности, когда 7 июня неожиданно перенесла приемку тел. Процесс передачи тел удалось начать 11 июня.
Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ