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В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму - 22.06.2025, ПРАЙМ
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В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму
В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму - 22.06.2025, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму
Спрос туристов на отдых в Крыму этим летом вырос на 40% по сравнению с летом прошлого года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T10:23+0300
2025-06-22T10:23+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
крым
краснодарский край
атор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Спрос туристов на отдых в Крыму этим летом вырос на 40% по сравнению с летом прошлого года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Лидеры спроса на внутреннем рынке этим летом практически неизменны: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край. И прорывной в этом году Крым – по оценке туроператоров, спрос вырос в среднем на 40%", - сообщила Ломидзе. Она отметила, что многие регионы не вошли в ТОП-5, но относительно собственных показателей прошлого года они также бьют рекорды – Карелия, Мурманская область, Калининградская область, оба Алтая. "Количество отдыхающих в этих регионах увеличится этим летом оценочно от плюс 5 до 20%", - подчеркнула глава ассоциации. Ломидзе также сообщила, что благодаря активному росту автотуризма, прирост фиксируют регионы Черноземья. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, крым, краснодарский край, атор
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Краснодарский край, АТОР
10:23 22.06.2025
 
В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму

Глава АТОР Ломидзе: спрос на отдых в Крыму этим летом вырос на 40%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Спрос туристов на отдых в Крыму этим летом вырос на 40% по сравнению с летом прошлого года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Лидеры спроса на внутреннем рынке этим летом практически неизменны: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край. И прорывной в этом году Крым – по оценке туроператоров, спрос вырос в среднем на 40%", - сообщила Ломидзе.
Она отметила, что многие регионы не вошли в ТОП-5, но относительно собственных показателей прошлого года они также бьют рекорды – Карелия, Мурманская область, Калининградская область, оба Алтая. "Количество отдыхающих в этих регионах увеличится этим летом оценочно от плюс 5 до 20%", - подчеркнула глава ассоциации.
Ломидзе также сообщила, что благодаря активному росту автотуризма, прирост фиксируют регионы Черноземья.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯКРЫМКраснодарский крайАТОР
 
 
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