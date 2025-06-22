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В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму

В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму - 22.06.2025, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о росте спроса на отдых в Крыму

Спрос туристов на отдых в Крыму этим летом вырос на 40% по сравнению с летом прошлого года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T10:23+0300

2025-06-22T10:23+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Спрос туристов на отдых в Крыму этим летом вырос на 40% по сравнению с летом прошлого года, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Лидеры спроса на внутреннем рынке этим летом практически неизменны: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край. И прорывной в этом году Крым – по оценке туроператоров, спрос вырос в среднем на 40%", - сообщила Ломидзе. Она отметила, что многие регионы не вошли в ТОП-5, но относительно собственных показателей прошлого года они также бьют рекорды – Карелия, Мурманская область, Калининградская область, оба Алтая. "Количество отдыхающих в этих регионах увеличится этим летом оценочно от плюс 5 до 20%", - подчеркнула глава ассоциации. Ломидзе также сообщила, что благодаря активному росту автотуризма, прирост фиксируют регионы Черноземья. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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туризм, бизнес, россия, крым, краснодарский край, атор