https://1prime.ru/20250622/ator-858772724.html
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году - 22.06.2025, ПРАЙМ
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году
Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России... | 22.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Несмотря на то, что в целом показатели допандемийного 2019 года еще не достигнуты, Китай вышел на первое место по количеству приезжающих к нам туристов, как это было в 2019 и в предыдущие годы. Но если тогда это было более 2 миллиона поездок в год, то в 2024 – 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается увеличение примерно на 10-15%", - сказала Ломидзе. Она подчеркнула, что дело не в изменениях предпочтений – Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и, конечно, приграничные Хабаровск и Приморье по-прежнему в топе спроса. По ее словам, "есть сложности с платежами, есть изменения пожеланий туристов". "И транспортная составляющая играет не последнюю роль – прямых рейсов из тех стран, где есть интерес к турам в Россию, либо нет, либо их мало и, соответственно, они дорогие", - уточнила глава АТОР. Она добавила, что оптимистичный прогноз на 2025 год по турпотоку иностранных туристов в Россию – плюс 20% относительно 2024 года. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Политика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году
Глава АТОР Ломидзе: турпоток из Китая в Россию в 2025 году может вырасти на 10-15%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Несмотря на то, что в целом показатели допандемийного 2019 года еще не достигнуты, Китай вышел на первое место по количеству приезжающих к нам туристов, как это было в 2019 и в предыдущие годы. Но если тогда это было более 2 миллиона поездок в год, то в 2024 – 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается увеличение примерно на 10-15%", - сказала Ломидзе.
Она подчеркнула, что дело не в изменениях предпочтений – Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и, конечно, приграничные Хабаровск и Приморье по-прежнему в топе спроса. По ее словам, "есть сложности с платежами, есть изменения пожеланий туристов". "И транспортная составляющая играет не последнюю роль – прямых рейсов из тех стран, где есть интерес к турам в Россию, либо нет, либо их мало и, соответственно, они дорогие", - уточнила глава АТОР.
Она добавила, что оптимистичный прогноз на 2025 год по турпотоку иностранных туристов в Россию – плюс 20% относительно 2024 года.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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