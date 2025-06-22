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В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году - 22.06.2025, ПРАЙМ
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В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году - 22.06.2025, ПРАЙМ
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году
Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T11:46+0300
2025-06-22T11:46+0300
политика
туризм
бизнес
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китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Несмотря на то, что в целом показатели допандемийного 2019 года еще не достигнуты, Китай вышел на первое место по количеству приезжающих к нам туристов, как это было в 2019 и в предыдущие годы. Но если тогда это было более 2 миллиона поездок в год, то в 2024 – 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается увеличение примерно на 10-15%", - сказала Ломидзе. Она подчеркнула, что дело не в изменениях предпочтений – Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и, конечно, приграничные Хабаровск и Приморье по-прежнему в топе спроса. По ее словам, "есть сложности с платежами, есть изменения пожеланий туристов". "И транспортная составляющая играет не последнюю роль – прямых рейсов из тех стран, где есть интерес к турам в Россию, либо нет, либо их мало и, соответственно, они дорогие", - уточнила глава АТОР. Она добавила, что оптимистичный прогноз на 2025 год по турпотоку иностранных туристов в Россию – плюс 20% относительно 2024 года. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, китай, санкт-петербург, атор
Политика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР
11:46 22.06.2025
 
В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году

Глава АТОР Ломидзе: турпоток из Китая в Россию в 2025 году может вырасти на 10-15%

© Коллаж РИА Новости" Россия - Китай
 Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© Коллаж РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Несмотря на то, что в целом показатели допандемийного 2019 года еще не достигнуты, Китай вышел на первое место по количеству приезжающих к нам туристов, как это было в 2019 и в предыдущие годы. Но если тогда это было более 2 миллиона поездок в год, то в 2024 – 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается увеличение примерно на 10-15%", - сказала Ломидзе.
Она подчеркнула, что дело не в изменениях предпочтений – Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и, конечно, приграничные Хабаровск и Приморье по-прежнему в топе спроса. По ее словам, "есть сложности с платежами, есть изменения пожеланий туристов". "И транспортная составляющая играет не последнюю роль – прямых рейсов из тех стран, где есть интерес к турам в Россию, либо нет, либо их мало и, соответственно, они дорогие", - уточнила глава АТОР.
Она добавила, что оптимистичный прогноз на 2025 год по турпотоку иностранных туристов в Россию – плюс 20% относительно 2024 года.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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