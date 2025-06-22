https://1prime.ru/20250622/ator-858772724.html

В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году

В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году - 22.06.2025, ПРАЙМ

В АТОР дали прогноз по турпотоку из Китая в Россию в 2025 году

Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T11:46+0300

2025-06-22T11:46+0300

2025-06-22T11:46+0300

политика

туризм

бизнес

россия

китай

санкт-петербург

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/76181/73/761817388_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_be4f816654cf3f3fc70574599db02cf7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию по итогам года может увеличиться на 10-15%, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Несмотря на то, что в целом показатели допандемийного 2019 года еще не достигнуты, Китай вышел на первое место по количеству приезжающих к нам туристов, как это было в 2019 и в предыдущие годы. Но если тогда это было более 2 миллиона поездок в год, то в 2024 – 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается увеличение примерно на 10-15%", - сказала Ломидзе. Она подчеркнула, что дело не в изменениях предпочтений – Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и, конечно, приграничные Хабаровск и Приморье по-прежнему в топе спроса. По ее словам, "есть сложности с платежами, есть изменения пожеланий туристов". "И транспортная составляющая играет не последнюю роль – прямых рейсов из тех стран, где есть интерес к турам в Россию, либо нет, либо их мало и, соответственно, они дорогие", - уточнила глава АТОР. Она добавила, что оптимистичный прогноз на 2025 год по турпотоку иностранных туристов в Россию – плюс 20% относительно 2024 года. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20250622/ator-858770446.html

китай

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, санкт-петербург, атор