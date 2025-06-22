https://1prime.ru/20250622/iran--858768178.html
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание - 22.06.2025, ПРАЙМ
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T08:15+0300
2025-06-22T08:15+0300
2025-06-22T08:15+0300
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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда в ООН Амира Саида Иравани в адрес генеска ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. "Ввиду тяжёлых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жёстких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными", – говорится в письме.
https://1prime.ru/20250622/tramp-858767737.html
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сша, иран, гайана, антониу гутерреш, оон, совбез
Политика, США, ИРАН, ГАЙАНА, Антониу Гутерреш, ООН, Совбез
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран призвал Совбез ООН провести экстренное заседание из-за атаки США на ядерные объекты
ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны.
Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда в ООН Амира Саида Иравани в адрес генеска ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт.
"Ввиду тяжёлых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жёстких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными", – говорится в письме.
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