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МИД России призвал Совбез ООН отреагировать на удары США по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ
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МИД России призвал Совбез ООН отреагировать на удары США по Ирану
МИД России призвал Совбез ООН отреагировать на удары США по Ирану - 22.06.2025, ПРАЙМ
МИД России призвал Совбез ООН отреагировать на удары США по Ирану
Совбез ООН обязан отреагировать на удары США по ядерным объектам на территории Ирана, необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия Соединенных... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T14:28+0300
2025-06-22T14:28+0300
политика
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Совбез ООН обязан отреагировать на удары США по ядерным объектам на территории Ирана, необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия Соединенных Штатов и Израиля, заявили в МИД России. "Разумеется, обязан отреагировать и Совет Безопасности ООН. Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля", - говорится в сообщении на сайте российского МИД. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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россия, сша, иран, израиль, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, мид, совбез
Политика, РОССИЯ, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, МИД, Совбез
14:28 22.06.2025
 
МИД России призвал Совбез ООН отреагировать на удары США по Ирану

МИД России: Совбез ООН должен отреагировать на удары США по ядерным объектам Ирана

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк МИД РФ
 МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Совбез ООН обязан отреагировать на удары США по ядерным объектам на территории Ирана, необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия Соединенных Штатов и Израиля, заявили в МИД России.
"Разумеется, обязан отреагировать и Совет Безопасности ООН. Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Атака США на Иран грубо нарушает международное право, заявил МИД России
13:57
 
ПолитикаРОССИЯСШАИРАНИЗРАИЛЬДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНМИДСовбез
 
 
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