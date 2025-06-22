https://1prime.ru/20250622/mid-858775209.html

Атака США на Иран грубо нарушает международное право, заявил МИД России

Атака США на Иран грубо нарушает международное право, заявил МИД России - 22.06.2025, ПРАЙМ

Атака США на Иран грубо нарушает международное право, заявил МИД России

Безответственное решение США подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию Ирана грубо нарушает международное право и Устав ООН, вызывает особую тревогу, что... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T13:57+0300

2025-06-22T13:57+0300

2025-06-22T14:26+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Безответственное решение США подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию Ирана грубо нарушает международное право и Устав ООН, вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна - постоянный член Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. "Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.В МИД России также заявили, что Москва призывает прекратить агрессию на Ближнем Востоке и нарастить усилия для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.

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