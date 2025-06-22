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ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - 22.06.2025, ПРАЙМ
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ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - 22.06.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны России. | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T14:55+0300
2025-06-22T14:55+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны России.Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", - говорится в сводке министерства.Также группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. "ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сообщении военного ведомства.
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россия, общество , рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, ВСУ
14:55 22.06.2025
 
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны России.
Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
Также группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сообщении военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
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14 июня, 13:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоРФВСУ
 
 
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