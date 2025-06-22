https://1prime.ru/20250622/minoborony-858776113.html

ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - 22.06.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны России. | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T14:55+0300

2025-06-22T14:55+0300

2025-06-22T14:55+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны России.Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", - говорится в сводке министерства.Также группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. "ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сообщении военного ведомства.

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россия, общество , рф, всу