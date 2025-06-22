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"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива - 22.06.2025, ПРАЙМ
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"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива
"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива - 22.06.2025, ПРАЙМ
"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T16:53+0300
2025-06-22T16:53+0300
политика
нефть
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
джей ди вэнс
nbc
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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана и станет "самоубийством". Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности. "Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством", - сказал Вэнс в эфире телеканала NBC. Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран.
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иран
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нефть, мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, джей ди вэнс, nbc
Политика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, Джей Ди Вэнс, NBC
16:53 22.06.2025
 
"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива

Вице-президент США Вэнс: попытка Ирана закрыть Ормузский пролив станет самоубийством

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана и станет "самоубийством".
Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.
"Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством", - сказал Вэнс в эфире телеканала NBC.
Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
15:33
 
ПолитикаНефтьМировая экономикаИРАНОрмузский проливСШАДжей Ди ВэнсNBC
 
 
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