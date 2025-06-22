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"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива

"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива - 22.06.2025, ПРАЙМ

"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T16:53+0300

2025-06-22T16:53+0300

2025-06-22T16:53+0300

политика

нефть

мировая экономика

иран

ормузский пролив

сша

джей ди вэнс

nbc

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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана и станет "самоубийством". Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности. "Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством", - сказал Вэнс в эфире телеканала NBC. Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет "катастрофической ошибкой" и "самым глупым решением", которое только может принять Тегеран.

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иран

ормузский пролив

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нефть, мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, джей ди вэнс, nbc