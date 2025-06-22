https://1prime.ru/20250622/proliv-858780619.html
Эксперт спрогнозировал цены на нефть в случае блокировки Ормузского пролива
Эксперт спрогнозировал цены на нефть в случае блокировки Ормузского пролива - 22.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал цены на нефть в случае блокировки Ормузского пролива
Блокада Ираном Ормузского пролива, если и произойдет, не будет долгосрочной, но в моменте может подбросить мировые цены на нефть к 100-150 долларам за баррель,... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T19:22+0300
2025-06-22T19:22+0300
2025-06-22T19:22+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
иран
китай
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МОСКВА, 22 июня - ПРАЙМ. Блокада Ираном Ормузского пролива, если и произойдет, не будет долгосрочной, но в моменте может подбросить мировые цены на нефть к 100-150 долларам за баррель, уровни в 250-300 долларов маловероятны, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари. "Факт блокировки мгновенно отправит (нефть марки - ред.) Brent к 100-150 долларам за баррель. Уровни 250-300 долларов потребуют удерживать пролив закрытым более 6 месяцев - это экономически самоубийственно. Главный удар пришелся бы на Китай, Индию, Японию; Европа почувствует рост цен через рынок СПГ", - сказал Канищев. По словам эксперта, через Ормузский пролив проходит 25% китайского импорта нефти и СПГ, 60-80% импорта Индии и Японии. Он напомнил, что через Ормузский пролив идет около 40% иранского экспорта нефти примерно на 600 миллиардов долларов в год, потеря доходов и конфликт с главным покупателем - Китаем - больно бы ударили по экономике Исламской республики. Поэтому реальная вероятность полной, а тем более длительной блокады - не выше 30%, и даже в случае ее объявления речь, скорее всего, пойдет о "коротком рывке", добавил Канищев. "Страна, находящаяся под санкциями, способна временно дестабилизировать трафик, продемонстрировав, что не является безмолвной жертвой. Однако ни Вашингтон, ни Пекин не допустят того, чтобы нефть надолго закрепилась выше 150 долларов: стратегические резервы, альтернативные маршруты и силовая разблокировка быстро "съедят" шок. Цена в 300 долларов остаётся миражом, разбивающимся о реальные логистические и рыночные буферы", - заключил он.
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нефть, ормузский пролив, иран, китай
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, ИРАН, КИТАЙ
Эксперт спрогнозировал цены на нефть в случае блокировки Ормузского пролива
Эксперт Канищев: блокировка Ираном Ормузского пролива может подбросить цены на нефть
МОСКВА, 22 июня - ПРАЙМ. Блокада Ираном Ормузского пролива, если и произойдет, не будет долгосрочной, но в моменте может подбросить мировые цены на нефть к 100-150 долларам за баррель, уровни в 250-300 долларов маловероятны, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари.
"Факт блокировки мгновенно отправит (нефть марки - ред.) Brent к 100-150 долларам за баррель. Уровни 250-300 долларов потребуют удерживать пролив закрытым более 6 месяцев - это экономически самоубийственно. Главный удар пришелся бы на Китай, Индию, Японию; Европа почувствует рост цен через рынок СПГ", - сказал Канищев.
По словам эксперта, через Ормузский пролив проходит 25% китайского импорта нефти и СПГ, 60-80% импорта Индии и Японии.
Он напомнил, что через Ормузский пролив идет около 40% иранского экспорта нефти примерно на 600 миллиардов долларов в год, потеря доходов и конфликт с главным покупателем - Китаем - больно бы ударили по экономике Исламской республики. Поэтому реальная вероятность полной, а тем более длительной блокады - не выше 30%, и даже в случае ее объявления речь, скорее всего, пойдет о "коротком рывке", добавил Канищев.
"Страна, находящаяся под санкциями, способна временно дестабилизировать трафик, продемонстрировав, что не является безмолвной жертвой. Однако ни Вашингтон, ни Пекин не допустят того, чтобы нефть надолго закрепилась выше 150 долларов: стратегические резервы, альтернативные маршруты и силовая разблокировка быстро "съедят" шок. Цена в 300 долларов остаётся миражом, разбивающимся о реальные логистические и рыночные буферы", - заключил он.
"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива