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Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран
Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран - 22.06.2025, ПРАЙМ
Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран
Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T17:33+0300
2025-06-22T17:33+0300
политика
сша
иран
китай
оон
совбез
россия
израиль
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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации. Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск. "Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
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сша, иран, китай, оон, совбез, россия, израиль
Политика, США, ИРАН, КИТАЙ, ООН, Совбез, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ
17:33 22.06.2025
 
Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран

Постпредство Израиля: Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе России и КНР

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации.
Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск.
"Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
15:33
 
ПолитикаСШАИРАНКИТАЙООНСовбезРОССИЯИЗРАИЛЬ
 
 
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