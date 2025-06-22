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Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран
Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран - 22.06.2025, ПРАЙМ
Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран
Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T17:33+0300
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ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации. Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск. "Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
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Политика, США, ИРАН, КИТАЙ, ООН, Совбез, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ
Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран
Постпредство Израиля: Совбез ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе России и КНР
ООН, 22 июн – ПРАЙМ. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации.
Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск.
"Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
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