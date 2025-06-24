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Структура "Лукойла" приобрела подрядчика нефтяной компании
Структура "Лукойла" приобрела подрядчика нефтяной компании - 24.06.2025, ПРАЙМ
Структура "Лукойла" приобрела подрядчика нефтяной компании
"Спецпромсервис" – 49,5% контролирует "Лукойл" – стал владельцем OOO "Мастернефть-Сервис" (МНС), подрядчика нефтяной компании, следует из данных Единого... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:24+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Спецпромсервис" – 49,5% контролирует "Лукойл" – стал владельцем OOO "Мастернефть-Сервис" (МНС), подрядчика нефтяной компании, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Теперь доля "Спецпромсервиса" в МНС составляет 100%. Соответствующие изменения внесены 19 июня. Прежде МНС владел Владимир Куклин, а до 2020 года – бывший топ-менеджер "Лукойла" и "Славнефти" Искендер Халилов. Основной вид деятельности МНС – предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. Генеральным директором МНС является Александр Павлюк. Как следует из картотеки арбитражных дел, МНС предоставлял услуги ООО "Лукойл-Пермь", которое ведет основную производственную деятельность в Пермском крае, Ненецком АО, Башкирии, Удмуртии и Коми. "Спецпромсервис", согласно ЕГРЮЛ, занимается предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, а также по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. Компания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, городе Когалыме. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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нефть, финансы, пермский край, ненецкий ао, лукойл, славнефть
Энергетика, Нефть, Финансы, Пермский край, Ненецкий АО, Лукойл, Славнефть
Структура "Лукойла" приобрела подрядчика нефтяной компании
Структура "Лукойла" приобрела подрядчика "Мастернефть-Сервис"
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Спецпромсервис" – 49,5% контролирует "Лукойл" – стал владельцем OOO "Мастернефть-Сервис" (МНС), подрядчика нефтяной компании, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Теперь доля "Спецпромсервиса" в МНС составляет 100%. Соответствующие изменения внесены 19 июня. Прежде МНС владел Владимир Куклин, а до 2020 года – бывший топ-менеджер "Лукойла" и "Славнефти" Искендер Халилов.
Основной вид деятельности МНС – предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. Генеральным директором МНС является Александр Павлюк.
Как следует из картотеки арбитражных дел, МНС предоставлял услуги ООО "Лукойл-Пермь", которое ведет основную производственную деятельность в Пермском крае, Ненецком АО, Башкирии, Удмуртии и Коми.
"Спецпромсервис", согласно ЕГРЮЛ, занимается предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, а также по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. Компания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, городе Когалыме.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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