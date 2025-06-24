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В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС
В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС - 24.06.2025, ПРАЙМ
В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС
Присоединение Колумбии к БРИКС способствовало бы укреплению российско-колумбийских отношений, рассказал РИА Новости глава российского диппредставительства в... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T05:46+0300
2025-06-24T05:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
колумбия
москва
бразилия
лула да силва
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Присоединение Колумбии к БРИКС способствовало бы укреплению российско-колумбийских отношений, рассказал РИА Новости глава российского диппредставительства в Боготе Николай Тавдумадзе. "Если Колумбия присоединится к БРИКС, это, несомненно, будет способствовать укреплению отношений между Москвой и Боготой", - сообщил дипломат. Тавдумадзе уточнил, что членство Колумбии в БРИКС свидетельствовало бы о совпадении ценностных ориентиров, на которых строится работа объединения, а также отметил, что при таком развитии событий появилась бы дополнительная площадка для диалога Москвы и Боготы по различным вопросам. По мнению посла, если Богота заявит на официальном уровне о желании присоединиться к БРИКС, то Москва поддержит ее стремление стать членом организации. "Если Богота официально заявит о своем желании присоединиться к БРИКС и внести вклад в его работу… то, несомненно, Россия поддержит такое стремление колумбийской стороны", - отметил Тавдумадзе. В апреле 2024 года президент Колумбии Густаво Петро заявлял о заинтересованности в присоединении к БРИКС. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. В начале марта стало известно о том, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в этом мероприятии. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
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россия, мировая экономика, колумбия, москва, бразилия, лула да силва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, МОСКВА, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
05:46 24.06.2025
 
В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС

Дипломат Тавдумадзе: присоединение Колумбии к БРИКС укрепит отношения России и Колумбии

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Присоединение Колумбии к БРИКС способствовало бы укреплению российско-колумбийских отношений, рассказал РИА Новости глава российского диппредставительства в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Если Колумбия присоединится к БРИКС, это, несомненно, будет способствовать укреплению отношений между Москвой и Боготой", - сообщил дипломат.
Тавдумадзе уточнил, что членство Колумбии в БРИКС свидетельствовало бы о совпадении ценностных ориентиров, на которых строится работа объединения, а также отметил, что при таком развитии событий появилась бы дополнительная площадка для диалога Москвы и Боготы по различным вопросам.
По мнению посла, если Богота заявит на официальном уровне о желании присоединиться к БРИКС, то Москва поддержит ее стремление стать членом организации.
"Если Богота официально заявит о своем желании присоединиться к БРИКС и внести вклад в его работу… то, несомненно, Россия поддержит такое стремление колумбийской стороны", - отметил Тавдумадзе.
В апреле 2024 года президент Колумбии Густаво Петро заявлял о заинтересованности в присоединении к БРИКС.
Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. В начале марта стало известно о том, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в этом мероприятии.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКОЛУМБИЯМОСКВАБРАЗИЛИЯЛула да Силва
 
 
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