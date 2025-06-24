https://1prime.ru/20250624/rossija-858825849.html

В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС

В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС - 24.06.2025, ПРАЙМ

В посольстве России оценили перспективы присоединения Колумбии к БРИКС

Присоединение Колумбии к БРИКС способствовало бы укреплению российско-колумбийских отношений, рассказал РИА Новости глава российского диппредставительства в... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:46+0300

2025-06-24T05:46+0300

2025-06-24T05:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

колумбия

москва

бразилия

лула да силва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858825849.jpg?1750733191

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Присоединение Колумбии к БРИКС способствовало бы укреплению российско-колумбийских отношений, рассказал РИА Новости глава российского диппредставительства в Боготе Николай Тавдумадзе. "Если Колумбия присоединится к БРИКС, это, несомненно, будет способствовать укреплению отношений между Москвой и Боготой", - сообщил дипломат. Тавдумадзе уточнил, что членство Колумбии в БРИКС свидетельствовало бы о совпадении ценностных ориентиров, на которых строится работа объединения, а также отметил, что при таком развитии событий появилась бы дополнительная площадка для диалога Москвы и Боготы по различным вопросам. По мнению посла, если Богота заявит на официальном уровне о желании присоединиться к БРИКС, то Москва поддержит ее стремление стать членом организации. "Если Богота официально заявит о своем желании присоединиться к БРИКС и внести вклад в его работу… то, несомненно, Россия поддержит такое стремление колумбийской стороны", - отметил Тавдумадзе. В апреле 2024 года президент Колумбии Густаво Петро заявлял о заинтересованности в присоединении к БРИКС. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. В начале марта стало известно о том, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в этом мероприятии. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.

колумбия

москва

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, колумбия, москва, бразилия, лула да силва