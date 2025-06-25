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В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом

В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом - 25.06.2025, ПРАЙМ

В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом

В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:18+0300

2025-06-25T17:18+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One."Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит Defense One слова высокопоставленного высокопоставленного чиновника альянса.Согласно данным портала, в НАТО прогнозируют продолжение продвижения российских войск, но не ожидают кардинальных изменений на фронте в ближайшее время. В альянсе подчеркнули, что поддержка Киева со стороны США продолжается и не прекратится в ближайшем будущем. Однако чиновники НАТО не уточнили, что произойдет после исчерпания помощи, одобренной американским экс-президентом Джо Байденом.В мае New York Times, ссылаясь на украинских военных, сообщала о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение обстановки в зонах боевых действий на фоне активного продвижения российских сил.

https://1prime.ru/20250625/nato-858901853.html

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украина, джо байден, нато, new york times, всу, киев