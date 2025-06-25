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В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом - 25.06.2025, ПРАЙМ
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом
В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:18+0300
2025-06-25T17:18+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One."Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит Defense One слова высокопоставленного высокопоставленного чиновника альянса.Согласно данным портала, в НАТО прогнозируют продолжение продвижения российских войск, но не ожидают кардинальных изменений на фронте в ближайшее время. В альянсе подчеркнули, что поддержка Киева со стороны США продолжается и не прекратится в ближайшем будущем. Однако чиновники НАТО не уточнили, что произойдет после исчерпания помощи, одобренной американским экс-президентом Джо Байденом.В мае New York Times, ссылаясь на украинских военных, сообщала о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение обстановки в зонах боевых действий на фоне активного продвижения российских сил.
https://1prime.ru/20250625/nato-858901853.html
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украина, джо байден, нато, new york times, всу, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, НАТО, New York Times, ВСУ, Киев
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом
НАТО предсказывает сложное лето для Украины на фронте
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал
Defense One.
"Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит Defense One слова высокопоставленного высокопоставленного чиновника альянса.
Согласно данным портала, в НАТО прогнозируют продолжение продвижения российских войск, но не ожидают кардинальных изменений на фронте в ближайшее время. В альянсе подчеркнули, что поддержка Киева со стороны США продолжается и не прекратится в ближайшем будущем. Однако чиновники НАТО не уточнили, что произойдет после исчерпания помощи, одобренной американским экс-президентом Джо Байденом.
В мае New York Times, ссылаясь на украинских военных, сообщала о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение обстановки в зонах боевых действий на фоне активного продвижения российских сил.
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