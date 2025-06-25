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В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/ukraina-858902474.html
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом - 25.06.2025, ПРАЙМ
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом
В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One. | 25.06.2025, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One."Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит Defense One слова высокопоставленного высокопоставленного чиновника альянса.Согласно данным портала, в НАТО прогнозируют продолжение продвижения российских войск, но не ожидают кардинальных изменений на фронте в ближайшее время. В альянсе подчеркнули, что поддержка Киева со стороны США продолжается и не прекратится в ближайшем будущем. Однако чиновники НАТО не уточнили, что произойдет после исчерпания помощи, одобренной американским экс-президентом Джо Байденом.В мае New York Times, ссылаясь на украинских военных, сообщала о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение обстановки в зонах боевых действий на фоне активного продвижения российских сил.
https://1prime.ru/20250625/nato-858901853.html
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украина, джо байден, нато, new york times, всу, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, НАТО, New York Times, ВСУ, Киев
17:18 25.06.2025
 
В НАТО дали прогноз, что ждет Украину на поле боя этим летом

НАТО предсказывает сложное лето для Украины на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В НАТО полагают, что Украину ожидает "напряженное и сложное" лето на поле боя, пишет портал Defense One.
"Ситуация на поле боя все еще сложная... Предстоит напряженное и сложное лето", - приводит Defense One слова высокопоставленного высокопоставленного чиновника альянса.
Согласно данным портала, в НАТО прогнозируют продолжение продвижения российских войск, но не ожидают кардинальных изменений на фронте в ближайшее время. В альянсе подчеркнули, что поддержка Киева со стороны США продолжается и не прекратится в ближайшем будущем. Однако чиновники НАТО не уточнили, что произойдет после исчерпания помощи, одобренной американским экс-президентом Джо Байденом.
В мае New York Times, ссылаясь на украинских военных, сообщала о том, что в Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение обстановки в зонах боевых действий на фоне активного продвижения российских сил.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
16:58
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДжо БайденНАТОNew York TimesВСУКиев
 
 
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