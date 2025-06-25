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Источник сообщил об обсуждении полного запрета на экспорт бензина

Источник сообщил об обсуждении полного запрета на экспорт бензина - 25.06.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил об обсуждении полного запрета на экспорт бензина

Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года, эмбарго может быть распространено в том числе и на... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T18:06+0300

2025-06-25T18:06+0300

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экономика

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года, эмбарго может быть распространено в том числе и на нефтяные компании, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России. На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС рассматривались вопросы стабилизации цен на топливо в РФ. Запрет на экспорт бензина как для нефтяников, так и для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн в год) предлагалось ввести до конца октября 2025 года, подтвердили собеседники агентства. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохраняется. Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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нефть, рф, москва, александр новак, еаэс