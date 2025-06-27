https://1prime.ru/20250627/germaniya-858952374.html
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"* - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*
Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:25+0300
2025-06-27T08:25+0300
2025-06-27T08:25+0300
спецоперация на украине
всу
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Die Welt со ссылкой на источники.Один из собеседников издания с позывным "Шайни" отметил, что российские дроны способны нести свыше 50 килограммов взрывчатки и узнаваемы по ревущему звуку, который они издают при приближении к цели."В любую секунду все может закончиться", — посетовал он.В газете также подчеркнули, что российские БПЛА работают на оптоволокне, что затрудняет процесс их обнаружения, за что они также получили прозвище "невидимые убийцы".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://1prime.ru/20250626/zhurnalist-858944954.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, оружие
Спецоперация на Украине, ВСУ, оружие
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*
Welt: российские дроны стали самым страшным оружием возмездия для полка Азов
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Die Welt
со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания с позывным "Шайни" отметил, что российские дроны способны нести свыше 50 килограммов взрывчатки и узнаваемы по ревущему звуку, который они издают при приближении к цели.
"В любую секунду все может закончиться", — посетовал он.
В газете также подчеркнули, что российские БПЛА работают на оптоволокне, что затрудняет процесс их обнаружения, за что они также получили прозвище "невидимые убийцы".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Раненный дроном ВСУ китайский журналист рассказал о самочувствии