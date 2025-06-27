https://1prime.ru/20250627/germaniya-858952374.html

"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*

"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"* - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*

Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:25+0300

2025-06-27T08:25+0300

2025-06-27T08:25+0300

спецоперация на украине

всу

оружие

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Die Welt со ссылкой на источники.Один из собеседников издания с позывным "Шайни" отметил, что российские дроны способны нести свыше 50 килограммов взрывчатки и узнаваемы по ревущему звуку, который они издают при приближении к цели."В любую секунду все может закончиться", — посетовал он.В газете также подчеркнули, что российские БПЛА работают на оптоволокне, что затрудняет процесс их обнаружения, за что они также получили прозвище "невидимые убийцы".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20250626/zhurnalist-858944954.html

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всу, оружие