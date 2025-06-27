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"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"* - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"* - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*
Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:25+0300
2025-06-27T08:25+0300
спецоперация на украине
всу
оружие
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Die Welt со ссылкой на источники.Один из собеседников издания с позывным "Шайни" отметил, что российские дроны способны нести свыше 50 килограммов взрывчатки и узнаваемы по ревущему звуку, который они издают при приближении к цели."В любую секунду все может закончиться", — посетовал он.В газете также подчеркнули, что российские БПЛА работают на оптоволокне, что затрудняет процесс их обнаружения, за что они также получили прозвище "невидимые убийцы".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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всу, оружие
Спецоперация на Украине, ВСУ, оружие
08:25 27.06.2025
 
"Невидимые убийцы": на Западе выяснили главный страх боевиков "Азова"*

Welt: российские дроны стали самым страшным оружием возмездия для полка Азов

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дроны на вооружении ВС России стали наиболее страшным оружием возмездия для бойцов украинского националистического полка "Азов"*. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Die Welt со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания с позывным "Шайни" отметил, что российские дроны способны нести свыше 50 килограммов взрывчатки и узнаваемы по ревущему звуку, который они издают при приближении к цели.
"В любую секунду все может закончиться", — посетовал он.
В газете также подчеркнули, что российские БПЛА работают на оптоволокне, что затрудняет процесс их обнаружения, за что они также получили прозвище "невидимые убийцы".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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