https://1prime.ru/20250627/kolumbija-858949079.html
Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом
Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом - 27.06.2025, ПРАЙМ
Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом
Присоединение Колумбии к Новому банку развития (НБР) БРИКС является историческим шансом для диверсификации источников финансирования страны, сообщил РИА Новости | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T04:22+0300
2025-06-27T04:22+0300
2025-06-27T04:22+0300
экономика
финансы
мировая экономика
колумбия
москва
узбекистан
владимир путин
дилма роуссефф
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858949079.jpg?1750987349
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Присоединение Колумбии к Новому банку развития (НБР) БРИКС является историческим шансом для диверсификации источников финансирования страны, сообщил РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес.
"Это историческая возможность для диверсификации наших источников финансирования", - подчеркнул он, отметив при этом более простую процедуру получения кредитов по линии НБР по сравнению с традиционными финансовыми моделями.
Также собеседник агентства отметил, что членство в банке БРИКС открывает для Колумбии новые возможности в сфере реализации в регионах страны инфраструктурных и цифровых проектов.
"Для моей страны присоединение к банку БРИКС бесценно, и почему бы не рассмотреть возможность стать в не столь отдаленном будущем членом (БРИКС - ред.)? Быть не только членом банка, но и самого (объединения - ред.)" - добавил он.
Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава НБР Дилма Роуссефф сообщила, что Колумбия и Узбекистан были выбраны в качестве новых членов банка.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
В апреле прошлого года руководство Колумбии заявило о своей заинтересованности в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. В марте бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что на предстоящий саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро были приглашены Колумбия, Мексика и Уругвай.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
колумбия
москва
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, колумбия, москва, узбекистан, владимир путин, дилма роуссефф, лула да силва
Экономика, Финансы, Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин, Дилма Роуссефф, Лула да Силва
Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом
Гонсалес назвал присоединение Колумбии к банку БРИКС историческим шансом
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Присоединение Колумбии к Новому банку развития (НБР) БРИКС является историческим шансом для диверсификации источников финансирования страны, сообщил РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес.
"Это историческая возможность для диверсификации наших источников финансирования", - подчеркнул он, отметив при этом более простую процедуру получения кредитов по линии НБР по сравнению с традиционными финансовыми моделями.
Также собеседник агентства отметил, что членство в банке БРИКС открывает для Колумбии новые возможности в сфере реализации в регионах страны инфраструктурных и цифровых проектов.
"Для моей страны присоединение к банку БРИКС бесценно, и почему бы не рассмотреть возможность стать в не столь отдаленном будущем членом (БРИКС - ред.)? Быть не только членом банка, но и самого (объединения - ред.)" - добавил он.
Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава НБР Дилма Роуссефф сообщила, что Колумбия и Узбекистан были выбраны в качестве новых членов банка.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
В апреле прошлого года руководство Колумбии заявило о своей заинтересованности в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. В марте бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что на предстоящий саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро были приглашены Колумбия, Мексика и Уругвай.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.