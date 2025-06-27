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Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом

Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом - 27.06.2025, ПРАЙМ

Колумбия считает присоединение к банку БРИКС историческим шансом

Присоединение Колумбии к Новому банку развития (НБР) БРИКС является историческим шансом для диверсификации источников финансирования страны, сообщил РИА Новости | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T04:22+0300

2025-06-27T04:22+0300

2025-06-27T04:22+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Присоединение Колумбии к Новому банку развития (НБР) БРИКС является историческим шансом для диверсификации источников финансирования страны, сообщил РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес. "Это историческая возможность для диверсификации наших источников финансирования", - подчеркнул он, отметив при этом более простую процедуру получения кредитов по линии НБР по сравнению с традиционными финансовыми моделями. Также собеседник агентства отметил, что членство в банке БРИКС открывает для Колумбии новые возможности в сфере реализации в регионах страны инфраструктурных и цифровых проектов. "Для моей страны присоединение к банку БРИКС бесценно, и почему бы не рассмотреть возможность стать в не столь отдаленном будущем членом (БРИКС - ред.)? Быть не только членом банка, но и самого (объединения - ред.)" - добавил он. Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава НБР Дилма Роуссефф сообщила, что Колумбия и Узбекистан были выбраны в качестве новых членов банка. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. В апреле прошлого года руководство Колумбии заявило о своей заинтересованности в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. В марте бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что на предстоящий саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро были приглашены Колумбия, Мексика и Уругвай. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.​

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финансы, мировая экономика, колумбия, москва, узбекистан, владимир путин, дилма роуссефф, лула да силва